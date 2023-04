Israël : l'aide humanitaire accordée aux réfugiés ukrainiens prolongée (Netanyahou)

Le Premier ministre souhaite prolonger les visas et les aides

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé d'étendre d'une année supplémentaire l'aide humanitaire aux réfugiés ukrainiens qui sont venus en Israël. Le dirigeant israélien a également décidé de prolonger la durée des visas de trois mois et de renforcer les aides médicales et sociales, afin de soulager les réfugies alors qu'Israël a fait face ces derniers jours à des tirs de roquettes de Gaza, du Liban et de la Syrie, et à des attaques terroristes qui ont fait trois morts ces derniers jours.

Depuis le début de l’invasion de l'Ukraine par la Russie, un total de 33 000 personnes ont fui vers l'Etat hébreu, dont près de la moitié sont repartis depuis, selon les chiffres du ministère des Affaires sociales rapportés par le journal Haaretz en août 2022.

La Russie a détruit un dépôt contenant 70 000 tonnes de carburant près de la ville de Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré dimanche le ministère russe de la défense. Il a également indiqué que les forces russes avaient détruit des entrepôts de l'armée ukrainienne contenant des missiles, des munitions et d'autres armes d'artillerie dans les régions de Zaporijia et de Donetsk.

Plus tôt ce dimanche, les autorités ukrainiennes ont affirmé qu'un homme de 50 ans et sa fille de 11 ans avaient été tués après que les forces russes ont frappé un immeuble résidentiel à Zaporijia.

Le grand rabbin d'Ukraine, le rabbin Moshe Reuven Assman, a félicité et remercié le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour sa décision d'étendre la fourniture de l'aide humanitaire aux réfugiés d'Ukraine, y compris la prolongation des visas et la fourniture d'une assistance dans les domaines de la médecine et de l'aide sociale.

"Le Premier ministre Netanyahou a tenu ses promesses à la veille des élections lorsqu'il a décidé d'étendre l'aide humanitaire aux réfugiés d'Ukraine", a déclaré le grand rabbin d'Ukraine. "Sa décision prouve à nouveau son réel engagement à aider les réfugiés d'Ukraine."