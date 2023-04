Israël : les bâtiments municipaux et publics illuminés en jaune, la veille du Yom Hashoah

Le jour de commémoration de l'Holocauste (Yom Hashoah) débutera le 17 avril au soir

Aujourd'hui, 150 000 survivants de la Shoah vivent en Israël. Chaque jour, 50 survivants décèdent, dont 10 après une vie dans la pauvreté. L'association "Aviv for Holocaust Survivors", en partenariat avec les autorités locales et régionales, illuminera cette année les bâtiments municipaux en jaune "pour symboliser l'obligation morale de respecter et de veiller au bien-être des survivants de l'Holocauste, la veille de la journée de commémoration de la Shoah" (dimanche 15 avril).

L'association "Aviv for Holocaust Survivors" agit depuis 15 ans dans l'intérêt des survivants, et les aide à exercer leurs droits en Israël et à l'étranger, sans contrepartie: "Nous sommes engagés dans une course contre la montre, conscients du chemin qui reste à parcourir pour permettre aux héroïques survivants de l'Holocauste de finir leur vie dans la dignité et le confort", explique Orly Sivan, directrice générale de l'association.

"À la veille de la journée de commémoration de la Shoah, la lumière jaune dans la sphère publique nous rappellera que, parallèlement à notre responsabilité de nous souvenir, nous avons l'obligation morale de veiller au bien-être et à la dignité des survivants qui vivent parmi nous, dans chaque ville", ajoute Orly Sivan.

Des dizaines de municipalités ont annoncé qu'elles illumineraient leurs bâtiments, et la ville de Jérusalem a fait savoir qu'elle éclairerait le pont Chords. À Netanya, le stade de football sera également illuminé.

"La Fédération des autorités régionales, les autorités locales et les associations caritatives, telles que l'association 'Aviv for Holocaust Survivors' agissent sans relâche pour que chaque survivant de l'Holocauste vive en sécurité. Nous vous demandons, chers habitants, d'ouvrir vos cœurs et vos yeux, d'être attentifs à tous les besoins des survivants de l'Holocauste et de les signaler si nécessaire. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que leurs besoins soient couverts", a conclu Shay Hajaj, président de la Fédération des autorités régionales et chef de la municipalité de Merhavim.

