Une invention israélienne traite la rhinite allergique en 4 minutes

"L’appareil offre un traitement de photothérapie qui utilise la lumière rouge"

Une invention israélienne permet de traiter les allergies en seulement 4 minutes grâce à un petit appareil Bionette qui tient dans une main. L’efficacité de cet appareil développé par la société israélienne Biolight il y a trois ans et qui se commercialise en masse aujourd’hui en Israël a été prouvée par de nombreuses études. Mis au point par une équipe de scientifiques et de médecins spécialisés en photothérapie, il s’impose comme une véritable solution naturelle pour soigner les allergies. Découverte.

Avec l’arrivée du printemps, nombreux sont ceux à souffrir de toutes sortes d’allergies. La société MBS pharm qui a mis au jour l’appareil, assure qu’il s’agit d’une alternative aux médicaments déjà connus sur le marché.

L’appareil est muni de deux bâtonnets qu’il faut positionner dans les narines tout en appuyant sur les boutons d'activation pendant 4 minutes. L’opération peut être réitérée jusqu’à trois fois par jour afin d’obtenir de meilleurs résultats.

"L’appareil offre un traitement de photothérapie qui utilise la lumière rouge. D'une manière facile et simple, sans effets secondaires et sans l'utilisation de médicaments, la lumière produite par l'appareil amène le corps à libérer des molécules qui améliorent la circulation sanguine et éliminent les substances inflammatoires et allergènes. De cette façon, sans douleur, il aide à apporter un soulagement immédiat aux personnes souffrant d'inflammation allergique", a déclaré à i24NEWS Dorit Grinberg, PDG de MDS Pharm.

Après une réduction significative des symptômes, l’utilisation peut être réduite à seulement deux fois par jour. Pour ceux qui souffrent d'allergies saisonnières, cette invention peut être utilisée comme traitement préventif avant la saison des allergies afin de ne ressentir aucune gêne pendant les mois auxquels le patient est particulièrement sensible.

"Depuis le mois de mars, nous observons un véritable pic de rhinite allergique, qui survient suite à une exposition à des agents allergiques à laquelle une personne est allergique. La rhinite infectieuse quant à elle provient des virus et des bactéries. Les allergies peuvent avoir une origine multiple; elles peuvent être saisonnières, dues aux poils d’animaux, à la poussière, au pollen mais aussi aux plantes. Quand l’allergie nous empêche de dormir et a un impact sur notre mode de vie, alors il faut s’en préoccuper rapidement et avec cette invention, beaucoup de personnes qui avaient jusque là tenté beaucoup de médicaments se sont débarrassées définitivement de leurs allergies" a affirmé Dorit.

Son efficacité a été scientifiquement prouvée dans des études cliniques sur 679 patients souffrant de rhinite allergique. Les résultats de l'expérience ont clairement prouvé que le traitement améliorait considérablement la qualité de vie des patients. En outre, 13 études menées sur les bienfaits de la lumière rouge ont montré une augmentation significative de la qualité de vie des patients et une amélioration de l’état de santé général. En comparaison avec les médicaments classiques qui traitent l’allergie temporairement, le nouvel appareil soigne l’allergie à la source et permet d’y mettre fin.

A l’avenir, la société espère conquérir le marché international avec cette invention.