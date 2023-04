Au moins sept ministres et de nombreux députés participeront à ce rassemblement en faveur de la légalisation de la localité

Près de onze mille personnes, dont au moins sept ministres et de nombreux députés, participent lundi à une grande marche vers l'avant-poste illégal Evyatar, lundi. La marche se déroule sous haute sécurité compte tenu de l'escalade des tensions en Cisjordanie de ces dernières semaines.

Sraya Diamant/Flash90 Des forces de sécurité israéliennes dans l'avant-poste israélien illégal d'Evyatar, avant son évacuation dans le cadre d'un accord avec le gouvernement, le 2 juillet 2021.

La manifestation est organisée par des membres du mouvement pour les implantations "Nachala", qui œuvre pour l'établissement d'avant-postes en Cisjordanie. Des rabbins et des personnalités politiques ont pris part à la marche, parmi lesquels le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gatar, la ministre des Missions nationales Orit Strock, le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu, le ministre de l'Intérieur par intérim Michael Malchiali, le ministre du Néguev et de la Galilée Yitzhak Waserlauf, et la ministre May Golan.

Les organisateurs ont annoncé que le parcours a été adapté aux poussettes afin d'attirer le plus de monde possible. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, doit planter un arbre à Evyatar avec l'accord des services de sécurité israéliens.

Après l'attaque de février dans la ville palestinienne de Hawara, au cours de laquelle les frères Hillel et Ygal Yaniv ont été assassinés, des activistes ont tenté de s'installer l'avant-poste, avant d'être évacués par l'armée. Depuis, Tsahal a concentré des forces dans l'avant-poste afin de repousser les multiples tentatives de jeunes activistes d'entrer dans le zone.