Israël/Pologne : l'accord sur la reprise des voyages d'étude inclut la visite de sites controversés

La prochaine reprise des voyages d'étude en Pologne fait l'objet d'une polémique en Israël après que des sites commémorant l'assassinat de soldats polonais par l'Allemagne nazie ont été ajoutés au programme des visites. Tandis que de nombreuses voix s'élèvent pour dire que le ministère israélien de l'Éducation contribue à déformer la mémoire de la Shoah, celui-ci s'est défendu ce lundi en indiquant que la visite de ces sites était facultative.

Le chef de l'opposition Yair Lapid a été l'un des premiers à monter au créneau, affirmant que se rendre en Pologne dans ces conditions était "une honte nationale".

"Depuis des années, la Pologne s'efforce par tous les moyens de nier son rôle dans l'entreprise d'extermination des Juifs, en adoptant notamment des lois intolérables qui vont dans ce sens. Lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères et plus tard Premier ministre, je me suis opposé aux tentatives du pays de faire pression sur Israël afin qu'il adopte ses vues. En tant que fils de rescapé et alors que nous sommes à quelques jours du Yom Hashoah, j'ai honte du gouvernement israélien qui a renoncé à ses valeurs et à ses principes", a fustigé Yair Lapid.

Le mémorial de la Shoah de Yad Vashem a également réagi en déclarant que les prochains voyages en Pologne de lycées israéliens incluaient "la visite de sites problématiques".

"Yad Vashem accorde une valeur importante aux voyages d'Israéliens en Pologne pour étudier la Shoah et préserver sa mémoire. Il est primordial que ces déplacements préservent la vérité historique dans tous ses aspects : aussi bien le rôle des Polonais dans la persécution des Juifs et leur assassinat, que leur sauvetage par d'autres. Bien qu'il ne semble pas que l'accord signé pour le renouvellement des voyages étudiants limite ces possibilités, il apparait néanmoins que la liste des sites qui figure en annexe à l'accord, au sujet de laquelle Yad Vashem n'a pas été consulté, comprend des sites problématiques qu'il n'est pas approprié de visiter lors d'un voyage éducatif", a affirmé le mémorial dans un communiqué.

Le mois dernier, Israël a signé avec la Pologne un accord prévoyant la reprise des voyages d'étude des lycéens autour de la Shoah. Ces visites avaient été interrompues pendant près de deux ans en raison de la désapprobation de Varsovie quant au contenu des visites, qui selon elle, déformait l'histoire en exagérant le rôle des Polonais dans l'extermination des Juifs. Le dénouement de la crise diplomatique entre les deux pays a été entériné par le retour de l'ambassadeur polonais en Israël.