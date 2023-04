Le ministre Yoav Galant reste en poste, annonce Benjamin Netanyahou

"Je condamne les critiques contre Joe Biden. Les USA sont un allié indispensable pour Israël", dit B. Netanyahou à i24NEWS

"Notre pays est sous offensive terroriste. Celle-ci n'a pas débuté aujourd'hui, il y a eu des provocations similaires sur le mont du Temple avec le gouvernement précédent", a déclaré lundi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors d'une allocution télévisée donnée à la Kirya de Tel-Aviv.

Benjamin Netanyahou a dénoncé l'accord gazier passé avec le Liban l'an dernier sous le gouvernement précédent, le jugeant responsable de la vague de violence actuelle. "Cet accord a encouragé le terrorisme et les attaques n'ont fait que se multiplier."

Selon lui, les appels à l'insubordination dans l'armée sur fond de protestations contre la réforme ont également nourri le terrorisme. "Notre force de dissuasion en a pâti et s'est dégradée quand nos ennemis ont interprété les appels à l'insubordination comme une faiblesse", a-t-il affirmé.

"Quand le chef de l'opposition dit qu'Israël est en train de s'effondrer - comment nos ennemis le perçoivent-ils? Ils en concluent qu'ils pourront nous battre grâce a des offensives conjuguées du Liban, de Gaza et de la Syrie. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes aux commandes et nous allons repousser tous les dangers et résister face à nos ennemis", a assuré le Premier ministre.

Netanyahou a ainsi déclaré vouloir "restaurer la sécurité et le calme ainsi que la force de dissuasion d'Israël afin de réparer les dégâts hérités de l'ancien gouvernement".

"Les ennemis d'Israël qui croient que les appels à refuser de servir ont une quelconque efficacité se trompent lourdement : nous agissons de manière très étendue en Syrie en visant des cibles iraniennes et si le régime d'Assad continue de permettre des tirs de roquettes sur notre territoire, il paiera un lourd tribut", a-t-il averti.

Evoquant le terroriste de Meguido infiltré depuis le Liban, le Premier ministre a assuré qu'Israël ne permettrait pas au Hamas "de créer une infrastructure terroriste au Liban". "Nous avons détruit des roquettes et des tunnels terroristes", a-t-il ajouté en évoquant également les nombreuses arrestations effectuées et les nombreux attentats déjoués grâce aux forces de l'ordre en Cisjordanie (Judée-Samarie). Concernant le mont du Temple, nous avons agi contre les jeunes qui incitaient à la haine et qui tentaient de violer le statu quo".

"Yoav Galant reste en poste"

"Nous mènerons des actions puissantes sur tous les fronts tant que cela sera nécessaire", a souligné le Premier ministre en affirmant que lorsque l'Etat hébreu est dans l'épreuve, la mobilisation se renforce. "Nous ne voulons pas d'une campagne militaire d'envergure mais nous n'hésiterons pas si elle s'avère nécessaire". a-t-il souligné en remerciant l'ensemble des forces de l'ordre.

Benjamin Netanyahou a également annoncé que le ministre de la Défense Yoav Galant resterait en poste. "Nous travaillons ensemble sur tous les fronts face aux défis sécuritaires. Nous avons des désaccords profonds mais il reste en poste et nous continuerons a travailler pour la sécurité d'Israël", a-t-il indiqué.

Répondant enfin en conférence de presse à une question d'i24NEWS concernant une éventuelle détérioration des relations israélo-américaines dans le contexte du plan de réforme judiciaire, Benjamin Netanyahou a déclaré que les Etats-Unis "étaient un allié indispensable pour Israël". Il a également dénoncé les critiques contre Joe Biden entendues lors des manifestations.