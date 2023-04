Les membres de l'opposition ont fustigé la déclaration du Premier ministre

Des membres de l'opposition, ainsi que l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, ont réagi lundi soir au discours du Premier ministre Benjamin Netanyahou, un discours dans lequel il affirmait que le gouvernement précédent était "responsable de l'escalade sécuritaire actuelle dans le pays".

Réagissant à ces propos, le président du parti Israel Beitenu, le député Avigdor Lieberman, a réagi sur les réseaux sociaux. "Ce soir le Premier ministre a prouvé qu'il n'était pas apte à remplir son rôle. Cet homme n'est pas responsable de ses actes, il n'est tout simplement pas avec nous [...] J'appelle les membres du Likoud à agir et à renvoyer Netanyahou chez lui", a affirmé Avigdor Lieberman.

Yonatan Sindel/Flash90

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett a également réagi, dénonçant '"un discours anti-leadership honteux et qui divise. Exactement le contraire de ce dont Israël a besoin. Nous avons laissé à Netanyahou la meilleure situation politique qu'il ait connue depuis des années".

"J'ai des relations étroites avec le dirigeant des Emirats, le président égyptien et le dirigeant de Bahreïn et tous ces gens ne sont pas prêts à rencontrer Netanyahou à cause de cet état d'esprit. Il a plongé l'État d'Israël dans le chaos interne, et ces dirigeants se sentent surtout désolés pour notre pays", a-t-il affirmé.

Yonatan Sindel/Flash90

L'ex-ministre de la Justice Gideon Sa'ar a, lui, affirmé que Netanyahou "provoque toujours la haine- aussi bien en semaine que les jours fériés. Il rejette toujours la responsabilité sur les autres. Il n'est jamais capable d'unir le peuple même en temps de crise. Il parvient à décevoir même lorsqu'on n'attend rien de lui".

"Au moment où nos ennemis continuent de prendre de précieuses vies humaines et où le sang de nos frères et sœurs est répandu dans les rues, le Premier ministre perd le contrôle devant la nation", a réagi le chef de l'opposition et président de Yesh Atid, Yaïr Lapid. "Au lieu de tenir des conférences de presse et de blâmer les autres pour les troubles causés par le gouvernement le plus extrémiste et défaillant de l'histoire du pays, il devrait prendre ses responsabilités. Il est temps pour lui et ses ministres d'arrêter de pleurnicher et de prendre enfin leurs responsabilités. L'annulation du limogeage précipité et scandaleux du ministre de la Défense Galant est un pas dans la bonne direction et je le félicite pour cela. Le gouvernement doit maintenant se mettre au travail", a-t-il conclu.

Manifestation à Tel-Aviv

Par ailleurs, des centaines de personnes se sont rassemblées lundi soir rue Kaplan à Tel-Aviv après l'allocution du Premier ministre Benjamin Netanyahou. La police a affirmé aux participants qu'il s'agissait d'une "manifestation illégale", selon Ynet, ce à quoi les manifestants ont répondu : "Une manifestation illégale, ça n'existe pas". Deux personnes ont été arrêtées par la police, selon les médias israéliens.