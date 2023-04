Israël : le chanteur Eyal Golan s'évanouit lors de son concert

Une autre date de concert sera reprogramée

Le célèbre chanteur israélien Eyal Golan a été victime d'un malaise lundi soir lors d'un concert qu'il donnait au Hangar 11 au port de Tel-Aviv. Après une heure de show, le chanteur a déclaré se sentir mal et a quitté la scène avant de s'évanouir dans les coulisses. Les premiers soins médicaux lui ont été prodigués puis une ambulance l'a évacué vers l'hôpital pour des examens supplémentaires.

Lors d'un autre concert donné la veille, Eyal Golan avait également révélé à son public ne pas se sentir en forme en raison d'un problème de santé, mais souhaitait tout de même "chanter pour eux".

Son producteur Tal Aharon est monté sur scène et a averti le public: "Il s'est évanoui pendant quelques minutes dans sa loge. Nous attendons un peu de voir s'il peut reprendre le concert et s'il ne peut pas, une autre date sera programmée plus tard".

Ses fans l'ont ensuite suivi dehors jusqu'au départ de l'ambulance. De nouveaux billets pour une autre date de concert leurs seront envoyés.

Mardi matin le chanteur a rassuré ses fans en disant : "j'ai été opéré il y a deux semaines. Ne vous inquiétez pas je vais bien".

Il y a environ deux semaines, Eyal Golan avait quitté le plateau d'une émission en l'honneur de la sortie de son album "2023", après qu'il se soit senti mal.

Eyal Golan est l'un des chanteurs les plus populaires en Israël, avec sa musique de style orientale Mizrahi.