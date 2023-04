Israël : une conférence sur la robotique présente les "acteurs de demain"

"Au cours des dix prochaines années, on trouvera un grand nombre de robots différents pour une même mission"

Le monde de la robotique est à nos portes - à la 7e conférence israélienne sur la robotique, l'avenir sur des circuits, la technologie se développant chaque jour à une vitesse exponentielle. "Le domaine de la robotique s'est réveillé ces dernières années", a déclaré le professeur Zvi Shiller, fondateur de la conférence israélienne sur la robotique.

"Tout d'abord, la technologie a mûri. Dans chaque technologie, il y a un boom dans le développement, puis il s'essouffle jusqu'à ce que la technologie soit mûre et prête. Nous en sommes là dans le domaine de la robotique", a-t-il poursuivi.

"Récemment, au cours des dernières années, l'intelligence artificielle s'est rapprochée des systèmes mécaniques et de leur contrôle, généralement grâce à l'apprentissage automatique, et il s'agit d'une évolution très prometteuse, car en associant les deux, on peut faire aujourd'hui des choses que l'on ne pouvait pas faire il y a seulement cinq ans", a-t-il ajouté.

Les robots simples sont la pierre angulaire de la fabrication depuis des décennies, mais ils sont très limités dans ce qu'ils peuvent faire et dans les endroits où ils peuvent être déployés. Bientôt, des machines plus complexes seront toutefois omniprésentes.

"Au cours des dix prochaines années, on trouvera un grand nombre de robots différents pour une même mission", a déclaré Yehuda Emlaliah, PDG et cofondateur de l'entreprise de logiciels Cogniteam. "Par exemple, un drone de livraison n'a qu'une seule mission : apporter de la nourriture d'un point A à un point B. De même, dans les hôpitaux, il y aura des robots d'aseptisation. De nombreuses startups créeront leurs propres robots avec des solutions uniques", a-t-il déclaré à i24NEWS.

JACK GUEZ / AFP Robot, Israël

Mais les machines ne se contenteront pas de travailler autour de nous, elles travailleront aussi à "l'intérieur de nous" - la médecine mécanisée pourrait bientôt se généraliser.

Momentis Surgical, une société israélienne qui conçoit des technologies innovantes de robots chirurgicaux, permet aux chirurgiens de réaliser des procédures peu invasives. "Le chirurgien utilise les contrôleurs pour activer les bras de l'instrument qui sont en fait à l'intérieur du patient", a expliqué une employée de Momentis Surgical à i24NEWS alors qu'elle utilisait un prototype de robot exposé lors de la conférence. "Cela offre au chirurgien quelque chose qu'il n'a jamais eu", a-t-elle dit. En effet, les bras du robot sont capables de bouger et couper avec une précision inhumaine, sans jamais se fatiguer ni trembler.

"Vous réduisez la durée de l'intervention d'un tiers ou plus. Une hystérectomie peut durer de trois à cinq heures lorsqu'elle est pratiquée par endoscopie. Notre chirurgien robotisé peut la réaliser en 30 minutes", affirme-t-elle.

Et alors qu'un chirurgien doit être formé pendant des années, un robot peut être produit en masse. Un autre robot présent à la conférence, muni d'un minuscule couteau, opère les yeux humains...

Ludovic MARIN / AFP Robots

"Nous combinons toutes ces technologies pour combler le fossé entre le manque de chirurgiens et l'énorme quantité de patients qui ont besoin d'une intervention", a déclaré le Dr Daniel Glozman, PDG et cofondateur de ForSight Robotics. "Nous pouvons normaliser les procédures et les réaliser à l'aide d'une plateforme robotique", a-t-il déclaré à i24NEWS.

La conférence a également mis en lumière les questions complexes auxquelles nous sommes confrontés : quel sera l'impact des robots sur nos économies ? Comment travaillerons-nous avec ou contre eux sur le marché du travail ? À quel moment une machine acquiert-elle le statut de personne ?