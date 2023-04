Israël : mort de l'écrivain Meïr Shalev à l'âge de 74 ans

L'écrivain israélien, l'un des plus reconnus dans le pays et à l'étranger, a succombé à un cancer. Il avait 74 ans.

Meïr Shalev est né en 1948 dans le village de Nahalal, en Galilée. Il résidait à Jérusalem et était un contributeur régulier du journal israélien Yedioth Aharonot. Shalev était le fils du poète Hiérosolymitain Yitzhak Shalev et le cousin de l'autrice Zeruya Shalev.

Après des études d’art et de psychologie à l’université hébraïque de Jérusalem, Meir Shalev se tourne vers une activité de journaliste. Il touche à tous les médias. Auteur pour la radio et la télévision, il est également chroniqueur régulier dans plusieurs titres de journaux et de magazines. Mais Meir Shalev poursuit également une activité plus personnelle d’écrivain. Essais, livres pour enfants, romans… Ses quatre romans, ‘Le Baiser d’eau’, ‘Que la terre se souvienne’, ‘Pour l’amour de Judith’ et ‘La Meilleure Façon de grandir’ sont traduits dans plus de vingt langues. Son essai, ‘Ma Bible est une autre bible’, avait été remarqué pour sa tentative de donner une nouvelle dimension aux histoires bibliques, apportant une touche d’impertinence et d’humour.

https://twitter.com/i/web/status/1645791113587089410 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

https://twitter.com/i/web/status/1645794519554879489 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'écrivain avait reçu, entre autres, le titre de chevalier des Arts et des Lettres en 2014 ainsi que le Prix Brenner 2006 en Israël. Le président de l'Etat d'Israël Isaac Herzog a réagi à l'annonce de son décès dans un communiqué.

"Comme c'est triste que nous n'ayons plus à attendre un nouveau livre de Meir Shalev, qui sera publié et changera nos vies, les rendra plus riches, plus complètes. Comme c'est triste que nous ne puissions pas célébrer avec lui, né en 1948, le prochain Jour de l'Indépendance.

Avec le décès de Meir Shalev, l'État d'Israël et la Terre d'Israël perdent l'un de leurs plus grands esprits, dont la patrie et notre histoire en tant que société, en tant que peuple et en tant que nation, palpitaient dans chacun de ses mots. Son lien profond avec l'héritage d'Israël et les nuances les plus sensibles du sionisme et de l'israélité renouvelée, ont été une base magnifique laissée entre nos mains pour toujours, comme un monument éternel à son travail.

Il nous a fait aimer à tous les paysages humains et physiques de son enfance, sur lesquels il écrivait si habilement. Aimer la langue hébraïque, la Bible, et bien sûr - nous, le peuple d'Israël. Que sa mémoire soit bénie"