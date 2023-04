Israël : l'accès des Juifs au Mont du Temple interdit jusqu'à la fin du ramadan

Benjamin Netanyahou a décidé d'adopter une politique similaire à celle mise en œuvre les années précédentes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou interdira à partir de mercredi l'accès des fidèles juifs sur le Mont du Temple/Esplanade des Mosquées jusqu'à la fin du Ramadan, malgré l'opposition de son ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

Les responsables de la police ont confirmé que la décision avait été prise par le Premier ministre, qui a décidé d'adopter la politique déjà choisie les années précédentes : fermer le Mont du Temple/Esplanade des mosquées aux Juifs pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan.

"Le Premier ministre et les ministres ont donné pour instruction d'investir toutes les forces opérationnelles nécessaires pour protéger les fidèles qui viendront au mur Occidental [...] En outre, il a été décidé d'interdire l'entrée des visiteurs et touristes juifs au Mont du Temple jusqu'à la fin du Ramadan sur recommandation unanime du ministre de la Défense, du chef d'état-major, du chef du Shin Bet et du commissaire", a communiqué son bureau.

Director Temple Mount Des fidèles juifs se sont rendus ce mercredi matin sur le mont du Temple à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pessa'h

Le ministre de la Défense Yoav Galant a aussi précisé qu'après une "évaluation de la situation, il a été décidé dans un accord commun avec tous les responsables sécuritaires de ne pas autoriser les visites juives sur le mont du Temple à partir de mercredi".

"Une grave erreur"

"La décision du Premier ministre de fermer le Mont du Temple aux Juifs en raison de la vague de terrorisme est une grave erreur qui n'apportera pas la paix, mais qui risque au contraire d'aggraver la situation", a réagi Itamar Ben Gvir. "L'absence de Juifs sur le Mont du Temple entraînera automatiquement une dilution des forces de police présentes sur le lieu saint, ce qui créera un terrain propice à de grandes manifestations d'incitation au meurtre de Juifs, voire à un scénario de jets de pierres sur les fidèles juifs au Mur occidental. Lorsque le terrorisme nous frappe, nous devons lui rendre la pareille avec une force considérable, et non pas nous soumettre à lui et à ses caprices".