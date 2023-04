Israël : de nouvelles inondations prévues dans le sud du pays

Le temps orageux qui frappe le pays depuis lundi a fait des blessés et des dégâts matériels dans tout le pays

L'Autorité de la nature et des parcs en Israël a appelé à une grande prudence de la part des citoyens et voyageurs qui se trouvent à proximité des rivières du Néguev, de l'Arava et du désert de Judée en raison des fortes précipitations et des inondations prévues ce mercredi. L'Autorité de la nature et des parcs a également déclaré qu'il est absolument interdit de pénétrer dans le lit des rivières à pied ou en voiture.

Les inondations de grande ampleur ont coûté la vie à Mayan et Sahar, des frères et soeurs originaires de Tibériade qui se rendaient à Eilat dans le sud en voiture, noyés lundi soir et dont les corps ont été retrouvés sans vie mardi après-midi, emportés par le torrent. La petite amie de Sahar, Shay avait quant à elle été miraculeusement sauvée mardi matin, ayant pu s'extraire de son véhicule, emporté par les eaux, elle a survécu en montant sur un arbre jusqu'à l'arrivée des secours.

La police a déclaré qu'elle se préparait au temps pluvieux attendu dans toutes les régions du pays, qui sera accompagné d'orages et de vents violents qui entraîneront de hautes vagues et un danger pour les baigneurs. La police a également appelé le public à ne pas s'approcher des zones inondables et en raison des risques de chute et de noyade.

Selon les consignes de la police, il est recommandé de renoncer aux déplacements non essentiels dans les zones inondables, d'éviter de pénétrer dans les stationnements et les sous-sols ainsi que de ne pas prendre l'ascenseur au moins - 1 dans les parkings.

Le temps orageux qui a frappé le pays depuis lundi a fait des blessés et des dégâts matériels dans tout le pays. Il devrait se poursuivre jusqu'à mercredi selon les prévisions.