Israël : un nouveau logiciel espion aurait déjà ciblé 5 personnes

Le logiciel espion de QuaDream peut notamment enregistrer le son d'un appel téléphonique et prendre des photos

Un nouveau logiciel espion israélien a été utilisé pour cibler des journalistes et des personnalités politiques à travers le monde, selon le laboratoire de recherche canadien Citizen Lab. Au moins 5 personnes auraient déjà été ciblées. "Parmi les victimes figurent des journalistes, des personnalités de l'opposition politique et un membre d'une ONG", a indiqué l'organisation.

Le nouveau logiciel a été créé par l'entreprise QuaDream Ltd elle-même fondée par un ancien responsable militaire israélien et ancien membre de la société israélienne NSO Group, le créateur du logiciel controversé Pegasus. Citizen Lab indique qu'une fois placé sur le téléphone ou l'ordinateur, le logiciel espion de QuaDream peut enregistrer le son d'un appel téléphonique, prendre des photos et effectuer des recherches dans les fichiers de l'appareil à l'insu de l'utilisateur.

En 2021, NSO Group s'était retrouvé sous le feu des projecteurs après qu'un consortium de médias a révélé que les numéros de téléphone d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprises avaient été espionnés via son logiciel Pegasus.

Cet outil informatique, considéré comme une "arme" par la défense israélienne permet notamment d'activer à distance les caméras et les micros d'un smartphone.