Israël : 850 000 promeneurs pendant les vacances de Pessah

Environ 30 000 personnes ont visité ce mercredi des réserves naturelles et des parcs nationaux à travers le pays. Au total, pendant la la semaine de Pessah, environ 850 000 Israéliens ont fait de la randonnée dans tout Israël, a affirmé l'Autorité de la Nature et des Parcs.

Tel Afek a accueilli environ 29 000 personnes durant cette semaine de vacances scolaires. Suivent le parc national de Césarée avec 28 000 visiteurs, le Masada Parc national avec environ 24 000 visiteurs, le parc national de Tel Ashkelon avec environ 17 000 visiteurs et le Gan Hashlosha, avec environ 16 000 visiteurs. Parmi les réserves naturelles, la réserve naturelle d'Ein Gedi se distingue avec 20 000 visiteurs, la réserve naturelle de Banias, avec 12 000 visiteurs, suivie de la réserve naturelle d'Ein Afek avec 10 000 visiteurs.

Assaf Peretz/Israel Antiquities Authority Vue aérienne du Parc de Césarée

"Nous avons tous passé des vacances particulièrement complexes en raison de la situation sécuritaire et du temps difficile et orageux. Nous étions heureux d'offrir une excellente expérience en termes de visite aux promeneurs des réserves et des jardins pendant les vacances. Je remercie le grand public qui a visité nos sites et nos partenaires du ministère du tourisme", a déclaré Raya Shurki, PDG de l'Autorité de la nature et des parcs.

Graves inondations dans le sud et barrages routiers

Ce dernier jour des vacances de Pessah, la route qui permet de sortir de la station balnéaire d'Eilat, dans le sud du pays, a été bloquée par des inondations pour la deuxième fois en l’espace de quarante-huit heures, alors que le mauvais temps devrait se poursuivre jusqu'à jeudi. La police a appelé les automobilistes à faire preuve de responsabilité. "N'atteignez pas la zone bloquée et n'essayez pas de traverser des routes où il y a de l'eau", a précisé la police. "Nous demandons aux conducteurs qui se trouvent sur la route 90 de ne pas continuer à circuler et d'entrer dans une localité voisine ou une station-service à proximité. Restez dans un endroit sûr et attendez que la route ouvre à nouveau", a-t-elle averti.