L'acteur israélien Haïm Topol a aidé le Mossad

"Il pouvait remettre des documents et prendre des photos de choses sans qu'on lui pose de questions"

L'acteur Haïm Topol, lauréat du prix Israël, décédé le mois dernier, a utilisé son statut à l'étranger dans les années 1970 et 1980 pour aider le Mossad, a révélé ce jeudi le site Haaretz.

Son fils, Omer Topol, a précisé lors d'un entretien au média Ynet que son père était un ami de Rafi Eitan et de l'officier du Mossad Zvi Malkin, et qu'il les avait aidés quand ils en avaient eu besoin. Son statut à cette époque était celui d'une star internationale, et cela lui a permis d'entrer où il voulait. Il a eu la possibilité de transférer des documents et de photographier des choses sans que personne ne pose de questions. "Je sais qu'il a aidé au transfert de documents et à des opérations similaires, mais ce ne sont pas des actions à la James Bond ou quelque chose comme ça", a affirmé son fils.

"Ce ne sont pas des actions à la James Bond ou quelque chose comme ça"

Selon son Omer Topol, il était clair pour lui et ses sœurs, Anat et Adi, que leur père était impliqué dans des missions secrètes pour le compte du Mossad, même si son rôle n'était pas clairement défini.

Courtesy of the IDF Archives at the Ministry of Defense

Ses trois enfants ont témoigné que Haim Topol avait l'habitude de voyager à l'étranger muni d'un minuscule appareil photo et d'un magnétophone, qui représentaient le summum de la technologie à cette époque.

En raison de son succès dans la pièce "Un violon sur le toit", l'acteur a déménagé à Londres. Au cours de cette période, il était membre de la "branche civile du Mossad", et servait de couverture aux opérations de Zvi Malkin. "Lorsqu'il venait à Londres, Zvi Malkin résidait chez nous et notre père l'aidait pour toutes sortes de choses qu'il voulait vérifier, comme les dispositifs de sécurité", ont témoigné ses enfants.

Topol et Malkin se sont même rendus dans une capitale européenne pour installer des dispositifs d'écoute clandestins dans l'ambassade d'un pays arabe, où ils ont dû percer dans le mur mitoyen d'un appartement loué à leur intention pour insérer les dispositifs. Le bruit avait cependant attiré l'attention du personnel de sécurité de l'ambassade, mais Topol et Malkin avaient prétexté une histoire de dentiste qui soignait son patient dans l'appartement. "Zvika a fait fonctionner l'équipement en faisant croire qu'il était dentiste et notre père a ouvert la bouche en faisant comme s'il était son patient. Les gardes de sécurité ont été convaincus par le spectacle et ont quitté les lieux", a relaté Omer Topol.