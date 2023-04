Israël : Tsahal renforce le système "Dôme de fer" dans tout le pays

Les effectifs de police ont été augmentés à Tel-Aviv

Dans le contexte des tensions sécuritaires auxquelles fait face Israël depuis plusieurs jours, l'armée a renforcé les systèmes de défense aérienne dans tout le pays et a ajouté des batteries supplémentaires au "Dôme de fer" dans le nord, pour assurer la sécurité des habitants en cas d'attaque à la roquette provenant du Liban ou de la Syrie.

Avi Rokach, Flash90 L'alerte à la roquette - image d'illustration

Par ailleurs, des dizaines de policiers et militaires seront déployés à Tel-Aviv alors que la menace terroriste reste élevée, sept jours après l'attentat qui a coûté la vie à un Italien et fait de nombreux blessés sur la promenade du bord de mer dans la Ville blanche.

Lors de la fête de Pessah, la semaine dernière, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis Gaza, le Liban et la Syrie en direction du territoire israélien. Par ailleurs, deux attentats ont fait 4 morts vendredi. Deux sœurs et leur mère ont été tuées sur la route des vacances à Hamra en Cisjordanie, abattues à bord de leur véhicule. Le soir, un terroriste Arabe israélien a foncé avec sa voiture sur un groupe de touristes sur la promenade de Tel-Aviv.

Les forces de sécurité sont sur le qui-vive alors que les organisations palestiniennes appellent à la multiplication des attaques contre les Israéliens. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a interdit depuis mercredi l'accès des fidèles juifs sur le Mont du Temple/Esplanade des Mosquées jusqu'à la fin du Ramadan, malgré l'opposition de son ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

Des sources à Gaza proches du Hamas ont déclaré jeudi que malgré la paix, les factions de la bande sont en état d'alerte maximale. Selon les sources, il existe une forte probabilité d'une escalade entre Israël et dans la bande de Gaza dans un avenir proche et les branches militaires à Gaza s'y préparent. En conséquence, les hauts responsables du Hamas dans les branches politiques et militaires ont réduit leurs déplacements et leurs apparitions publiques.