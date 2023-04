Chypre : un passager brise un hublot de nerf sur un vol pour Israël

L'avion a décollé avec 20 minutes de retard

Un événement insolite s'est produit sur un vol charter de la compagnie Arkia 162 IZ, qui a décollé de Larnaca à Chypre vers Israël. Juste avant le décollage, l'un des passagers a cassé un hublot en frappant du poing.

"Après que nous nous soyons assis, un garçon de deux ans et demi qui était assis avec ses parents au milieu de l'avion s'est mis à pleurer et à crier. Soudain, nous avons entendu un homme crier : 'Assez !' Puis il y a eu un énorme boum. Le père a fracassé le hublot de nervosité," a déclaré l'un des passagers.

"Immédiatement après cela, la mère du garçon a demandé si quelqu'un avait une tétine, car apparemment le petit pleurait pour sa tétine, quelqu'un lui en a apporté une et tout s'est calmé", a-t-il ajouté.

Après l'incident, l'équipage a commencé à débarquer les passagers. "Il y avait des passagers religieux qui ont commencé à s'inquiéter parce que c'était juste avant le début de la fête de Pessah", explique l'un des passager.

Après quelques minutes, une hôtesse est arrivée et a dit que ça allait et qu'il était possible de décoller avec le hublot brisé et l'avion a décollé avec 20 minutes de retard. "Les gens étaient stressés et ont demandé si c'était possible de voler comme ça, mais ils nous ont rassurés."

"Il y avait des gens qui étaient vraiment stressés par ce passager. Il était gros et menaçant. Pendant le vol, je l'ai même vu cracher par terre", a conclu le passager.