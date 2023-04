Jérusalem : 17 suspects qui ont incité à la haine arrêtés à al-Aqsa

Plus de 130 000 musulmans sont venus prier à al-Aqsa sans incident majeur

Après la fin de la prière à al-Aqsa à Jérusalem lors du dernier vendredi du Ramadan, la police israélienne a arrêté 17 suspects soupçonnés d'avoir brandi les drapeaux d'une organisation terroriste et incité à la violence et à la haine. Dès les premières heures du matin, plus de 2 000 policiers et des gardes-frontières ont été déployés dans tout Jérusalem pour assurer la sécurité des fidèles.

Plus de 130 000 musulmans sont venus prier à al-Aqsa sans incident majeur. Plus tôt dans la journée, une évaluation spéciale de la situation a eu lieu au poste de police du Mur occidental, dirigée par le commissaire de police, le surintendant en chef Yaakov Shabtai, et le commandant du district de Jérusalem, le surintendant Doron Turgeman ainsi que des représentants de l'état-major de la police israélienne et des représentants des agences de sécurité.

Plus tard, une autre évaluation de la situation a eu lieu avec la participation du ministre de la Sécurité nationale, du commissaire de police, du département de police de Jérusalem et d'autres officiers, au cours de laquelle un aperçu a été donné au ministre sur la préparation et l'activité de la police pour contrer tout attentat.

Police Spokesperson Police israélienne

La police israélienne continuera d'opérer tout au long de la journée, et tout au long du mois de Ramadan avec des effectifs renforcés afin de maintenir la sécurité et l'ordre, contrecarrer les activités terroristes.

Israël connaît actuellement un regain de tensions alors que de nombreux attentats commis ces dernières semaines ont coûté la vie à 19 personnes. Par ailleurs, des attaques à la roquettes depuis Gaza, le Liban et la Syrie ont frappé Israël pendant la fête de Pessah.