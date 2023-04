Une majorité d’Israéliens, incluant des votants du Likoud, pense que la situation économique, et non la réforme judiciaire, devrait être la priorité

Les propos du Premier ministre Benjamin Netanyahou lors d’une conférence de presse cette semaine n’ont pas convaincu les Israéliens, selon un sondage réalisé pour Channel 12 et publié vendredi. Une grande majorité des Israéliens ne sont pas d’accord avec les propos du Premier ministre, qui avait affirmé que la vague d’attentats qui frappe Israël était imputable au gouvernement précédent.

58% des personnes interrogées ne sont pas d’accord avec l’affirmation de Netanyahou contre 35% seulement qui partagent cet avis. Parmi les électeurs du bloc d’opposition au Premier ministre 89% des sondés sont en opposition avec cette affirmation.

Le gouvernement en difficulté, même sur les questions sécuritaires

Il a également été demandé aux sondés quel gouvernement, selon eux, obtenait les meilleurs résultats en général, et pas seulement en ce qui concerne la situation sécuritaire. Sur l'ensemble de l'échantillon, 45% pensent que le gouvernement Bennett-Lapid a obtenu de meilleurs résultats, contre 35% qui pensent que le gouvernement Netanyahu a fait un meilleur travail dans l'ensemble. Parmi les électeurs du bloc pro-Netanyahu - 67% pensent que le gouvernement actuel fonctionne mieux, et parmi les électeurs du bloc anti-Netanyahu - 86% ont préféré le gouvernement précédent.

Concernant le coût de la vie, 73 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pensaient que le gouvernement Netanyahu gérait mal la question économique, contre 21 % qui pensent le contraire.

Le sondage indique par ailleurs que pour une grande majorité des Israéliens, la réforme judiciaire, n'est pas une question urgente. 74% pensent que le gouvernement devrait faire de la crise économique sa priorité absolue, et seulement 19% pensent que la réforme judiciaire est plus importante. Il en va de même pour les électeurs du Likoud : 59 % pensent que la crise économique est plus urgente, contre 35 % qui pensent que la réforme judiciaire est la question la plus urgente.

Le Premier ministre est en chute libre dans les sondages. Le soutien au Likoud s'est effondré, selon un sondage montrant qu'il perdrait plus d'un tiers de ses sièges si des élections avaient lieu aujourd’hui. Dans un tel cas de figure, le chef du parti de l’Union nationale Benny Gantz serait largement en mesure de former une coalition gouvernementale, révèle vendredi un nouveau sondage du quotidien israélien Maariv. En cas d'élections, une coalition forte de 69 sièges composée de l’Union nationale, Yesh Atid, Israël beitenou, Hadash-Ta'al, Ra'am, le parti travailliste et Meretz pourrait être constituée.