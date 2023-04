Reine des casinos, elle est connue principalement pour son soutien financier important à la droite américaine et israélienne

L'Israélo-américaine Miriam Sheldon est la cinquième femme la plus riche du monde, selon le classement Forbes pour l'année 2023. Le magazine économique américain indique que la planète compte pas moins de 337 milliardaires femmes, soit 1 % de plus qu'en 2022.

Fortune nette : 35 milliards de dollars | Âge : 77 ans | Source(s) : Casinos | Pays : États-Unis

Née à Tel Aviv en 1945, l’Israélo-Américaine est l’actionnaire majoritaire de la société Las Vegas Sands, le plus grand exploitant de casinos au monde. Elle a hérité de cette participation après la mort de son mari, Sheldon Adelson, faiseur de rois du parti républicain durant de nombreuses années, en 2021. Médecin, elle a donné près d’un milliard de dollars au cours de sa vie pour financer la recherche médicale, selon les estimations de Forbes.

SAUL LOEB / AFP Le président-directeur général de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson et son épouse Miriam arrivent avant un discours du président américain Donald Trump lors de la réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine 2019 à Las Vegas, Nevada, le 6 avril 2019

Soutien du parti républicain et de la droite israélienne

L’Israélienne, de loin la plus grosse fortune du pays, est connue pour son soutien au parti républicain américain et en particulier à l’ancien président Donald Trump. Miriam et son défunt mari Sheldon ont ainsi été les plus gros donateurs de la campagne 2016 de l’ancien locataire de la Maison blanche. Miriam Adelson avait déclaré que Donald Trump “devrait bénéficier d’un soutien massif” des Juifs américains et des Israéliens et qu'il méritait “un livre de Trump” dans la Bible en raison de son soutien à Israël. L’immense majorité des Juifs américains est proche du parti démocrate. Lors de la dernière élection présidentielle, les Juifs ont voté à plus de 70% pour Joe Biden.

En Israël, Adelson a longtemps été proche également du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu’elle et son mari ont largement soutenu financièrement lors de ses campagnes électorales. Cette relation de proximité semble s'être un peu distendue après un article publié dans Israel Hayom, le journal israélien de droite fondé par son défunt mari Sheldon, dans lequel elle a ouvertement critiqué le projet de réforme judiciaire promue par le gouvernement.