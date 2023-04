Israël : des centaines de milliers de personnes ont prévu de manifester contre la réforme judiciaire, pour la 15e semaine consécutive

Les manifestations contre le projet de réforme judiciaire devraient réunir à nouveau des foules immenses, selon les médias israéliens.

La mobilisation contre le gouvernement semble ne pas s'essouffler. Depuis maintenant plus de trois mois, les manifestants se rassemblent massivement contre le projet de réforme de la justice mené par la coalition gouvernementale. Selon plusieurs sources, la manifestation prévue samedi soir devrait à nouveau réunir des foules importantes.

L'événement principal de la soirée se tiendra dans la rue Kaplan de Tel-Aviv, et d’autres manifestations devraient avoir lieu également dans au moins 150 autres lieux à travers le pays.

Bethsabée Sellem/i24NEWS Manifestation à Habima, Tel-Aviv

Avant le rassemblement central, les manifestants devaient se rassembler sur la place Habima de Tel-Aviv aux alentours de 19 heures. Les discours commenceront après 20h, pour permettre aux Juifs pratiquants et qui respectent le Shabbat de participer.

Le gouvernement en difficulté, même sur les questions sécuritaires

Un sondage, publié vendredi par la chaîne israélienne Channel 12, indique que pour une grande majorité des Israéliens, la réforme judiciaire, n'est pas une question urgente. 74% pensent que le gouvernement devrait faire de la crise économique sa priorité absolue, et seulement 19% pensent que la réforme judiciaire est plus importante. Il en va de même pour les électeurs du Likoud : 59 % pensent que la crise économique est plus urgente, contre 35 % qui pensent que la réforme judiciaire est la question la plus urgente.

Le Premier ministre est en chute libre dans les sondages. Le soutien au Likoud s'est effondré, selon un sondage montrant qu'il perdrait plus d'un tiers de ses sièges si des élections avaient lieu aujourd’hui. Dans un tel cas de figure, le chef du parti de l’Union nationale Benny Gantz serait largement en mesure de former une coalition gouvernementale, révèle vendredi un nouveau sondage du quotidien israélien Maariv. En cas d'élections, une coalition forte de 69 sièges composée de l’Union nationale, Yesh Atid, Israël beitenou, Hadash-Ta'al, Ra'am, le parti travailliste et Meretz pourrait être constituée.