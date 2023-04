Prévisions à la baisse de Moody's : l'économie d'Israël restera forte, assure Benjamin Netanyahou

"Cette inquiétude est naturelle pour ceux qui ne connaissent pas la résilience d'Israël"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Finances Betsalel Smotrich ont réagi samedi soir aux prévisions de baisse de la notation d'Israël par l'agence Moody's en raison de la controverse autour du plan de réforme judiciaire. Dans un communiqué commun, tous deux ont assuré que l'économie du pays ferait preuve de résilience et qu'elle resterait forte.

"L'inquiétude suscitée par la controverse publique et son effet sur la stabilité politique et économique d'Israël est naturelle pour ceux qui ne connaissent pas la résilience du pays et sa capacité à surmonter les crises. Nous sommes convaincus qu'avec l'aide de Dieu, ce sera de nouveau le cas", ont affirmé Benjamin Netanyahou et Betsalel Smotrich dans un communiqué conjoint.

Les deux dirigeants ont ainsi mis l'accent sur la solidité de l'économie israélienne et sur sa gestion "responsable".

"Les analystes de l'agence de notation Moody's reconnaissent à juste titre la solidité de l'économie israélienne dans tous les indicateurs, ainsi que la gestion avisée des dépenses publiques et la promotion de réformes propices à la croissance. La composition des dépenses publiques et la réduction de la dette soutiennent et continueront de soutenir la croissance de l'économie et celle de la productivité", ont-ils déclaré.

"Nous adoptons un budget responsable et axé sur la croissance, tout en continuant de lutter contre l'inflation et le coût de la vie. Nous promouvons en outre une dérégulation qui permettra l'accélération des projets d'infrastructure nationaux, la suppression des barrières dans les domaines du logement et des importations, la réduction de la réglementation et de la bureaucratie ainsi que la promotion de la concurrence sur le marché des capitaux et le secteur bancaire", ont-ils ajouté.

Le Premier ministre et le ministre des Finances ont enfin souligné que les vives protestations autour de la réforme judiciaire étaient l'expression de "la force de la démocratie israélienne".

Ce communiqué a été publié alors que de nouvelles manifestations battaient leur plein dans les grandes villes du pays pour la 15e semaine consécutive.