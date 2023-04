Israël : des dizaines de milliers de personnes manifestent pour la réforme judiciaire

"Nous ne laisserons pas les anarchistes nuire à la décision des électeurs", ont assuré les organisateurs

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi soir dans plusieurs endroits du pays pour manifester leur soutien à la loi de réforme judiciaire promue par le gouvernement, proclamant le slogan : "Ils ne nous voleront pas notre vote". Parmi les participants figuraient des ministres, des députés et des personnalités.

Le principal rassemblement s'est tenu au carrefour Poleg à Netanya, où des milliers de personnes ont manifesté, dont le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, ainsi que le directeur de l'organisation de droite Im Tirzu, Matan Peleg, qui a déclaré devant les manifestants : "Nous remercions les dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour exprimer leur soutien à la réforme judiciaire. Nous ne laisserons pas les anarchistes nuire à la décision des électeurs ! Nous avons l'obligation d'adopter la réforme pour qu'il y ait une démocratie ici."

Gili Yaari /Flash90 Des Israéliens en faveur de la réforme judiciaire prévue par le gouvernement israélien à Netanya

Des centaines de personnes ont également manifesté devant la résidence du président à Jérusalem et ont appelé Isaac Herzog à ne pas porter atteinte à la volonté de la nation. Une importante manifestation, baptisée "le rassemblement d'un million d'hommes", est prévue devant la Knesset, au lendemain de la fête de l'indépendance d'Israël, le 27 avril, à la veille de l'ouverture de la session d'été du Parlement. Ce rassemblement est organisé par l'initiative "Tkuma 2023" et plusieurs organisations de droite.

Dans le même temps, des milliers d'Israéliens sont de nouveau descendus dans les rues de Tel-Aviv samedi soir pour protester contre la réforme. "Sauvons la démocratie", pouvait-on lire sur des pancartes au milieu d'une marée de drapeaux israéliens.

D'autres manifestations plus modestes ont eu lieu dans d'autres villes israéliennes, à Haïfa (nord) et Jérusalem notamment, ainsi qu'à Modiin dans le centre d'Israël, devant la maison du ministre de la Justice Yariv Levin. Depuis l'annonce du projet de réforme début janvier, des dizaines de milliers d'Israéliens se réunissent toutes les semaines pour dénoncer le texte et conspuer le gouvernement.

Celui-ci a annoncé le 27 mars une "pause" pour donner une "chance [...] au dialogue", après une intensification de la contestation, un début de grève générale et l'apparition de tensions au sein de la majorité, mais la mobilisation contre la réforme reste forte.