Keren Peles interprète l'hymne national israélien lors d'une manifestation contre le gouvernement

"On m'avait prévenue que les artistes n'ont pas le droit d'exprimer une opinion car cela aurait un prix"

La chanteuse israélienne Keren Peles est revenue samedi soir, sur son compte instagram, sur les raisons de sa présence à la grande manifestation contre le gouvernement qui s'était déroulée à Tel-Aviv un peu plus tôt dans la soirée, et au cours duquel elle a entonné l'hymne national devant des dizaines de milliers d'opposants à la réforme judiciaire.

Sur le réseau social, elle a dénoncé "les parties extrêmes du gouvernement". "Je ne suis pas venue rue Kaplan pour soutenir les opposants ou les partisans de la réforme. Ma voix veut porter la liberté et celles qu'ont toutes les parties", a affirmé l'interprète de "Ein sof Lélayla". "J'ai grandi dans une maison traditionnelle et la liberté individuelle est sacrée à mes yeux", a-t-elle souligné. "Le gouvernement actuel, pour moi et pour beaucoup, compte des éléments extrémistes qui sont dangereux pour notre sécurité", a-t-elle écrit.

Peles a parlé des menaces reçues pour avoir exprimé ses positions. "Insultes, menaces, les finances de ma famille sont en danger ainsi que le travail de ma vie. Il vaut mieux se taire", a-t-elle partagé. "Je n'avais prévu de ne pas monter sur scène ce soir à Kaplan mais je me suis dit : 'Ne laisse pas la violence te contrôler", a-t-elle poursuivi.

"Les criminels condamnés ne sont pas censés être membres de la Knesset"

"C'est comme ça que je me suis retrouvée, il y a trois heures, à gravir les marches de la scène, enveloppée dans le drapeau israélien, à chanter devant la plus grande foule devant laquelle j'ai jamais eu le privilège de me tenir, de chanter cet l'hymne du pays que j'ai le privilège d'habiter. "Les criminels condamnés ne doivent pas pouvoir siéger à la Knesset, et ceux mis en examen ne doivent pas pouvoir nous diriger, et ce n'est pas une position politique", a-t-elle lancé.

Des milliers d'Israéliens sont de nouveau descendus dans les rues de Tel-Aviv samedi soir pour protester contre la réforme de la justice promue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, que les manifestants considèrent comme attentatoire à la démocratie.