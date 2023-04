Les résultats seront dévoilés dans la soirée à 22h (heure israélienne, 21h à Paris)

Le deuxième tour des élections législatives partielles pour la 8ème circonscription des Français de l’Etranger (Chypre, Grèce, Israël, Vatican, Italie, Malte, Saint-Marin, Turquie) a lieu ce dimanche dans les urnes après une semaine de vote électronique. Deux candidats s'affrontent pour ce second scrutin : Déborah ABISROR-DE LIEME (Renaissance) et Meyer HABIB (LR-UDI).

Selon les informations obtenues par i24NEWS, le chiffre de la participation en ligne, qui a eu lieu du 7 au 12 avril, est plus élevé pour ce second tour que pour le premier.

"Comme au premier tour des élections, nous avons sept bureaux de votes dans six villes différentes : Tel-Aviv (2), Netanya (1), Ashdod (1), Haïfa (1), Beer-Sheva (1) et Eilat (1). Le vote par internet a montré un peu plus de participation qu'au premier tout, ce qui est évidemment satisfaisant. J'appelle le plus de personnes à aller voter pour accomplir leur devoir citoyen", a affirmé l'ambassadeur de France à Tel-Aviv au micro d'i24NEWS. Les résultats seront dévoilés ce dimanche soir à 22h (heure israélienne, 21h à Paris).