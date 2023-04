Israël/réforme judiciaire : le parti travailliste se retire des négociations

"Les pourparlers se déroulent dans l'obscurité, sans notre implication, ce qui fait craindre de nuire au processus de négociation"

Le Parti travailliste a annoncé ce dimanche son retrait des négociations à la résidence d'Isaac Herzog sur la réforme judiciaire, justifiant sa décision par des manœuvres et des accords parallèles dans lesquels il ne serait pas impliqué.

"Malgré les doutes que nous avions exprimés quant à la volonté du gouvernement et de la coalition de parvenir à de larges accords autour de la réforme, nous avons choisi de rejoindre le processus de négociation à la Maison du président en raison de notre profonde inquiétude [...] Malgré cela, nous apprenons que des conversations se tiennent dans l'ombre et que des accords entre les parties se nouent sans que nous soyons impliqués, ce qui risque d'entraver le processus de négociation et même la démocratie israélienne", ont déclaré les représentants du parti de gauche dans une missive adressée au bureau du président.

Yonatan Sindel/Flash90 Isaac Herzog.

"La coalition s'est même renforcée lorsque le membre du gouvernement, le ministre Amsalem, a appelé scandaleusement à la poursuite des présidents de la Cour suprême, passé et présent, dans le cadre d'une campagne effrénée d'incitation contre la justice visant à la détruire jusqu'à l'os. Au vu de ces comportements, il est inutile de poursuivre notre tentative de participer aux pourparlers tenus à la résidence du président et nous annonçons le retrait de notre participation au processus de négociation. Toutefois, le parti travailliste continuera à se battre pour la démocratie israélienne à la Knesset, dans les rues, dans les manifestations, dans les médias et dans toute autre arène aux côtés du public israélien", poursuit la lettre.

"Nous suivrons attentivement les négociations, tout en maintenant l'exigence de transparence et en restant ferme sur les lignes rouges de la démocratie israélienne", conclut-elle.

"La résidence du président est ouverte et continuera d'être ouverte à tous ceux qui souhaitent faire partie des négociations afin de parvenir à des accords aussi larges que possible", a réagi le bureau du président israélien.

Dans le même temps, de hauts responsables de la coalition ont récemment laissé entendre que selon eux, la réforme devrait être approuvée par la Knesset d'ici le mois de juillet. D'après un haut responsable de la coalition qui s'est récemment entretenu avec le quotidien Maariv, il semble que la date limite pour la fin des pourparlers correspondra à la date butoir d'approbation du budget de l'État pour 2023 - c'est-à-dire le 29 mai.

Si la loi de finances n'est pas approuvée à cette date, la 25e Knesset sera automatiquement dissoute et de nouvelles élections seront annoncées. En attendant, le président du parti Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, a appelé dans la journée le président de l'opposition Yaïr Lapid, et le président du parti Union nationale, Benny Gantz, à cesser immédiatement les pourparlers avec la coalition sur la réforme judiciaire à la résidence du président.