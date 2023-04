Yom Hashoah : Netanyahou rencontre les survivants qui allumeront les flambeaux à Yad Vashem

"Vos histoires sont un modèle pour l'esprit humain et pour la grandeur de l'âme qui réside dans notre peuple"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré ce dimanche le groupe de survivants qui allumera les flambeaux de cette année avant la cérémonie annuelle de commémoration de la Shoah à Yad Vashem, qui aura lieu lundi soir.

Tova Gutstein, Ben-Zion Raisch, Judith Sohlberg, Reuven (Robert) Bonfil, Efim Gimelshtein et Malka Rendel, qui allumeront les torches lundi soir, ont été sélectionnés parce que leurs histoires correspondent au thème de cette année, celui de "la résistance juive pendant la Shoah".

Amos Ben-Gershom / GPO

"Vos histoires sont un modèle pour l'esprit humain et pour la grandeur de l'âme qui réside dans notre peuple", a déclaré Benjamin Netanyahou au groupe. "Vos histoires personnelles sont intimement liées à l'histoire de notre renaissance nationale, et il n'y a pas de meilleure illustration de cela".

"Je considère l'histoire nationale comme le début de votre histoire personnelle, et vice versa. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas d'autres tentatives pour nous détruire, car il y en a tout le temps, mais je vois votre histoire - l'histoire de la Shoah et de la résurrection - comme la plus grande et la meilleure garantie pour la poursuite de notre existence", a affirmé le Premier ministre.

Danny Dayan, président de Yad Vashem, a également participé à la réunion.