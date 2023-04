Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah d'Iran, annonce sa venue en Israël

"Les anciens liens entre nos peuples peuvent être renoués pour le bénéfice de nos deux nations"

Le prince héritier Reza Pahlavi, fils aîné du dernier Shah d'Iran, a annoncé sa venue en Israël. Il s'agit de la toute première visite publique dans l'Etat hébreu d'un dignitaire iranien de ce rang.

Reza Pahlavi a indiqué que sa visite visait à exprimer sa solidarité avec les citoyens d'Israël dans le contexte des attaques des groupes terroristes opérant sous les auspices de l'Iran, à renouveler les relations entre les deux nations et à construire une relation économique axée sur les technologies de l'eau.

Le prince héritier a également souligné qu'il rendrait hommage aux victimes du génocide nazi dans le cadre des événements du Yom Hashoah, et qu'il dénoncerait l'antisémitisme et le négationnisme du régime de l'ayatollah.

Dans un communiqué publié par son bureau dimanche soir, il est précisé que le dignitaire en exil rencontrera sur place des dirigeants israéliens, ainsi que des experts dans les domaines de l'environnement et de l'eau afin de discuter des moyens de résoudre les graves pénuries en Iran. Lors de son séjour, Reza Pahlavi s'entretiendra également avec des membres de la diaspora iranienne et visitera plusieurs sites religieux dont le Mur occidental. Selon le communiqué, l'un des nombreux objectifs du déplacement de celui qui soutient l'opposition au régime est d'étudier les moyens de faire progresser la démocratie en Iran.

Dans un tweet annonçant sa venue, le fils du Shah a déclaré qu'il viendrait avec un message de paix de la part du peuple iranien. "Je veux que le peuple d'Israël sache que la République islamique ne représente pas le peuple iranien. Les anciens liens entre nos peuples peuvent être renoués pour le bénéfice de nos deux nations. Je me rends en Israël pour jouer mon rôle dans la construction de cet avenir radieux", a-t-il écrit.

La ministre israélienne des Communications et du Renseignement, Gila Gamliel, s'est réjouie d'accueillir Reza Pahlavi et a salué un geste historique.

"Je suis heureuse d'accueillir le prince héritier iranien et j'apprécie sa décision courageuse de se rendre en Israël pour la première fois. Le prince héritier symbolise un leadership différent de celui du régime de l'ayatollah, et il porte des valeurs de paix et de tolérance, contrairement aux extrémistes qui gouvernent l'Iran. Les bonnes relations entre nos nations existaient déjà il y a des milliers d'années, à l'époque de la reine Esther qui a déjoué le complot maléfique d'Haman visant à détruire les Juifs en Perse. Nous faisons aujourd'hui le premier pas pour reconstruire les liens entre les nations", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Né à Téhéran en 1960, Reza Pahlavi réside aux Etats-Unis. Il est le fondateur et le chef du Conseil national d'Iran, un groupe d'opposition en exil qui milite pour la chute de la République islamique et l'avènement d'un régime démocratique en Iran.