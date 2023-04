Israël : un chef cuisinier ressuscite les plats d'une victime de la Shoah

"Ressusciter ces plats est ma façon à moi de combattre l'oubli et l'ignorance"

Dans une initiative originale, le chef cuisinier israélien Alon Shaya a entrepris de ressusciter les plats d'une victime de la Shoah assassinée à Auschwitz. Interviewé sur i24NEWS, il a expliqué avoir découvert le livre de recettes de cette femme alors qu'il visitait le Mémorial de la Shoah à Washington. "J'ai été impressionné par la taille de ce livre, et lorsqu'on m'a dit que l'homme qui l'avait légué au musée vivait non loin de là, j'ai souhaité le rencontrer afin d'en apprendre plus sur celle qui se cachait derrière ces recettes", relate-t-il.

Cet homme, c'est Steven Fenves, un Américain originaire d'ex-Yougoslavie, déporté à Auschwitz à l'âge de 13 ans avec sa mère, son père et sa sœur. Il raconte l'incroyable destinée du fameux recueil de recettes.

"Le jour de notre déportation en 1944, les Allemands nous avaient donné l'ordre de quitter nos domiciles en emportant uniquement quelques sacs. Les voisins nous frappaient et nous insultaient, impatients de piller ce que nous laissions derrière nous. Et alors que nous étions déjà partis, Marisz, notre cuisinière non juive, est retournée dans l'appartement sans que nous le sachions pour y récupérer le livre de cuisine de ma mère, ainsi que son cahier de dessin."

"Elle les a gardés précieusement et nous les a restitués à notre retour du camp en 1945. Mon père est décédé peu de temps après et lorsqu'en 1947 ma sœur et moi avons décidé de quitter l'ex-Yougoslavie, nous lui avons de nouveau confié les deux livres. Nous avons ensuite émigré aux Etats-Unis et en 1960, Marisz nous a renvoyé les livres. Après plusieurs années, ma sœur et moi avons décidé d'en faire don au Mémorial de la Shoah, et c'est comme ça que le chef Alon Shaya y a eu accès", poursuit-il.

Une fois les recettes traduites, le chef israélien en a sélectionné quelques-unes avec Steven dans l'idée de ressusciter ces plats. "Nous avons choisi des recettes qui évoquaient des choses particulières à Steven, des saveurs typiques de son enfance comme les branches de céleri panées. Ce n'est que grâce à ses descriptions que j'ai pu comprendre à quoi ces plats devaient ressembler", précise Alon Shaya.

"L'une des autres recettes que j'ai reprises et qui est l'une des plus complexes du livre est celle d'un gâteau aux noix et au pavot. Là encore, c'est Steven qui m'a guidé en me décrivant la forme de ce gâteau ainsi que sa saveur en bouche. Ce n'est que de cette manière que j'ai pu recréer ces plats au plus près de ce qu'ils étaient lorsque Steven, enfant, les mangeait", relate le cuisinier, qui affirme avoir toujours utilisé la cuisine comme une passerelle entre les pays et les générations, pour découvrir des choses auxquelles il n'aurait pas eu accès autrement. "Je pense que mon aventure avec Steven est un merveilleux exemple", dit-il.

Alon Shaya dit espérer que ces recettes puissent également servir de passerelle entre les gens afin de lutter contre les préjugés et la haine, "en montrant que les victimes n'étaient pas seulement des numéros, mais entre autres des cuisinières formidables qui faisaient des plats dont on se régale encore".

Il voit enfin ces plats comme un moyen de combattre l'oubli et l'ignorance, mais aussi de prouver que l'action d'une seule personne peut faire la différence : "Sans cette cuisinière non juive qui a risqué sa vie pour sauver ces précieux livres, rien de cet héritage n'aurait survécu", conclut-il.