Israël : une dizaine de véhicules endommagés à Jérusalem

Les incidents auraient été perpétrés dans un but nationaliste

Un individu a endommagé de nombreux véhicules dans le quartier de Neve Ya'akov à Jérusalem, rapporte la police israélienne. Les officiers appelés sur les lieux ont identifié le suspect comme étant vêtu d'un manteau et tenant un objet à la main. Au moment où ils l'ont aperçu, une explosion a été entendue en provenance d'un véhicule se trouvant sur les lieux, qui s'est avéré par la suite avoir été incendié par le suspect.

Les agents ont entamé la procédure d'arrestation habituelle d'un suspect et lui ont demandé d'enlever son manteau, mais l'individu a refusé de coopérer et a commencé à dire "Allah Akbar" et d'autres versets du Coran avant que l'un des policiers ne lui tire dessus. Le suspect, qui est un habitant de Jérusalem-Est âgé d'une vingtaine d'années, a été blessé et transporté à l'hôpital.

Les forces de police sont arrivées sur les lieux et, lors de leurs recherches, ont localisé un véhicule incendié et au moins dix autres véhicules que le suspect avait endommagés.

Selon les soupçons, l'incendie criminel et l'acte de vandalisme ont été perpétrés dans un but nationaliste et la police a ouvert une enquête sur les circonstances de l'affaire.

Les forces de sécurité sont sur le qui-vive alors qu'Israël connaît une période de grandes tensions depuis plusieurs mois avec de nombreux attentats contre les Israéliens.