Israël : deux ans après la tragédie de Meron, de nouvelles réglementations

Seules 200 000 personnes seront autorisées à se rendre sur le site munies de billets

Deux ans après la terrible bousculade au mont Meron en Israël qui a causé la mort de 45 personnes et fait de nombreux blessés, des changements drastiques au niveau de l'accès des fidèles juifs au lieu de pèlerinage seront mis en place cette année alors que près de 250 000 personnes prévoient de s'y rendre d'ici trois semaines pour la fête de Lag Baomer.

Cette année, le ministre du Patrimoine et de Jérusalem, Meir Porush, a pris la responsabilité de l'événement, et a notamment prévu que les festivités se tiendront en dehors du complexe de Meron. En avril 2021, un mouvement de foule avait été provoqué après que certaines personnes aient glissé sur un chemin en pente dans lequel s'étaient engouffrés des milliers de fidèles qui sont ensuite tombés les unes sur les autres, provoquant la plus grande catastrophe qu'Israël ait connu ces dernières années.

David Cohen / Flash90 Des milliers de juifs ultra-orthodoxes célèbrent l'allumage d'un feu de joie lors des célébrations de la fête juive de Lag BaOmer sur le mont Meron dans le nord d'Israël

Contrairement aux années précédentes, cette fois, la plupart des événements de la nuit auront lieu dans une zone qui sera préparée spécialement pour l'événement, près de la route 89. C'est uniquement à cet endroit que seront autorisés la distribution de nourriture, la tenue de cérémonies de coupe de cheveux pour les enfants de 3 ans, les danses, l'étude mais aussi la prière.

Dans le complexe funéraire permettant d'accéder à la tombe de Bar Yohai, il n'y aura qu'un seul éclairage des torches avec la participation de seulement 6 000 personnes.

Pendant les 27 heures de réjouissances, des billets seront vendus à environ 200 000 personnes qui pourront arriver uniquement par les transports en commun, et chaque billet permettra de rester jusqu'à 5 heures sur le site.

Enfin, ces dernières semaines, de nouvelles zones de prière ont été aménagées et les voies d'accès et de secours ont été élargies, mais le changement le plus significatif cette année est que la police ne sera plus impliquée comme par le passé et sera principalement chargée de diriger la circulation.