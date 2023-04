"Les organes de Leah ont sauvé cinq personnes dont un Arabe", confie Léo Dee

"Leah était très attachée aux relations pacifiques avec nos voisins, elle aurait été très fière" (Leo Dee)

Leo Dee, le mari et père des Israéliennes tuées dans un attentat terroriste en Cisjordanie le 7 avril, a déclaré lors d’une interview à Sky News qu'il était immensément fier de sa femme et de ses filles, et a appelé la communauté internationale à s'unir pour instaurer la paix entre Israéliens et Palestiniens.

Ses deux filles, Maya et Rina sont mortes sur le coup et sa femme Leah, trois jours plus tard. Le don de ses organes, a permis de sauver la vie de cinq personnes. L'un des receveurs est un Arabe. "Je pense que c'est important pour nous, car Leah était très attachée aux relations pacifiques avec nos voisins et je pense qu'elle aurait été très fière d'avoir sauvé la vie d'un Arabe", assure Leo Dee. "Leah était un être humain exceptionnel, quelqu'un qui donnait et c'est vraiment ce qui la caractérisait", a-t-il ajouté à Sky News.

Gershon Elinson/FLASH90 Benjamin Netanyahou s'entretient avec le rabbin Leo Dee, lors de la shiva dans la maison des Dee à Efrat, le 16 avril 2023

"Nous devons cesser d'accorder à la terreur la moindre parcelle de bonté, nous devons la condamner sans appel, c'est le mal absolu, les terroristes sont le mal absolu. Il faut le leur dire et les traiter comme tels". L'armée et les services de sécurité israéliens sont toujours à la recherche de l'auteur de l'attentat, sans succès jusqu'à présent.

"Je n'éprouve aucune haine à leur égard", a-t-il pourtant dit. "Je crois que la violence est causée par un petit pourcentage de la population palestinienne et que la grande majorité des Palestiniens sont des gens bien. Ce sont les premières victimes du régime palestinien, tout comme les habitants de Gaza sont les victimes de leur régime", a-t-il conclu.