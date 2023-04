"Retournez en Allemagne" : un couple gay agressé dans son appartement à Tel-Aviv

Le voisin a cassé le volet de leur appartement et les a menacé

Un couple homosexuel a été agressé lundi dans leur appartement à Tel-Aviv. Le voisin du couple a cassé le volet de l'appartement et les a menacé : "Retournez en Allemagne, je ne supporte pas les homosexuels, je ne les aime pas". Le couple a porté plainte à la police et le voisin a été interpellé. "Une seconde avant que mon compagnon et moi partions au travail, l'homme a crié par la fenêtre pour nous demander si nous avions le courage de quitter l'appartement et qu'il nous tuerait", a témoigné Oded, qui a été agressé à son domicile.

"Immédiatement après cela, il a tendu la main vers notre balcon et a baissé le volet. Quelques secondes plus tard, il a proféré des propos haineux et nous avons appelé la police. Je ne me sens vraiment pas en sécurité. Je vis à Tel-Aviv depuis dix ans et je n'ai jamais subi d'attaque", a-t-il affirmé.

Tomer Neuberg/Flash90 Gay Pride à Tel-Aviv

"Chaque jour, nous recevons de plus en plus des signalements d'incidents visant les personnes LGBT", a réagi la présidente de l'association LGBT, Hila Peer qui pointe du doigt l'inaction de la police. "La police israélienne ferme les yeux, ignore et classe les dossiers sans même interroger les agresseurs identifiés sur les caméras vidéo. Les membres de la communauté gay ne sont pas les punching-ball des extrémistes. C'est une réalité que nous n'accepterons pas", a-t-elle dénoncé. "Nous ne resterons pas silencieux et ne permettrons pas que l'on néglige notre droit de vivre en toute sécurité dans notre pays. J'appelle la police israélienne à reprendre ses esprits et à faire preuve de fermeté contre les attaques et les menaces visant la communauté gay", a conclu Mme Peer.

Cette attaque survient à la veille de la journée de commémoration de la Shoah. Les homosexuels étaient l'un des groupes ciblés par le régime nazi. Entre 5 000 et 15 000 hommes ont été envoyés dans des camps de concentration en tant que "délinquants homosexuels" et des dizaines de milliers d'autres ont été emprisonnés ailleurs, selon le musée américain du mémorial de la Shoah.

3 309 cas de haine et de violence contre la communauté LGBTQ ont été signalés à l'Aguda (l'Association pour l'égalité LGBTQ en Israël) en 2022.