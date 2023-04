Israël se souvient des 6 millions de juifs assassinés par les nazis

Cette année, la Journée de la Shoah est marquée par la visite historique du prince héritier iranien

Le président Isaac Herzog a commencé ce lundi son discours lors de la principale cérémonie officielle de commémoration de la Shoah à Jérusalem en exhortant les Israéliens à laisser cette journée et les prochaines fêtes nationales exemptes des profondes frictions causées par le projet du gouvernement de réformer le système judiciaire.

"Cette année n'est pas une année ordinaire. Et cette journée commémorative ne ressemble à aucune autre. Cette année, les sentiments sont rudes et les épaules sont voûtées, comme pour attester du poids de la discorde qui pèse sur nous", a déclaré M. Herzog au musée de la Shoah Yad Vashem, à Jérusalem.

Capture d'écran/ i24NEWS Allocution du président Isaac Herzog le 17 avril 2021

J'en appelle à vous, citoyens d'Israël, avec une simple prière : Laissons ces jours sacrés... au-dessus de tout différend ; rassemblons-nous, comme toujours, en partenariat, dans la douleur, dans le souvenir", a-t-il ajouté en faisant référence à la journée de commémoration des soldats de Tsahal tombés au combat et des victimes du terrorisme, qui aura lieu la semaine prochaine, ainsi qu'à la fête de l'indépendance.

Cette année, le musée Yad Vashem s'est associé au site "Our six million" qui permet d'allumer des bougies en ligne en souvenir des victimes. Les invités pourront allumer chacun une bougie commémorative en souvenir des victimes de la barbarie nazie.

"Les 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie et l'héroïsme juif pendant la Shoah" est le thème choisi cette année pour marquer cette cérémonie. Durant cette période, les nazis avaient entassé 450 000 Juifs pour les exterminer et le 19 avril 1943 plusieurs centaines de combattants juifs avaient combattu les nazis. Six rescapés de la Shoah allumeront ce soir six bougies en mémoire des six millions de juifs assassinés.

Visite "historique"

Le prince héritier iranien, Reza Pahlavi, va assister à la cérémonie ce lundi soir en présence du Premier ministre et du président israélien, qui s'exprimeront tous les deux. Une présence hautement forte en symbole, puisque le fils du shah d'Iran est présent en cette journée particulière pour Israël et le peuple juif afin de "condamner l'antisémitisme et le négationnisme qui règne dans son pays".

