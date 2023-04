Yom Hashoah : le fils du Shah d’Iran présent à la cérémonie à Jérusalem

Il s'agit d'une visite historique et hautement symbolique

Reza Pahlavi, le fils du Shah renversé en 1979 par la révolution islamique, a participé à la cérémonie tenue à Jérusalem en l'honneur de la Journée du souvenir de la Shoah au cours de sa visite historique dans l'Etat hébreu. Il s'est tenu aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du président Isaac Herzog, sans toutefois prononcer de discours.

Erik Marmor/Flash90

Plus tôt ce lundi, la ministre du Renseignement, Gila Gamliel, avait accueilli le prince héritier iranien à l'aéroport Ben Gourion. "Je félicite le prince héritier iranien pour son importante visite en Israël, en tant que personnalité iranienne la plus haut placée à avoir jamais effectué une visite publique en Israël. Nous apprécions l'expression de sa solidarité avec les citoyens d'Israël face aux graves attaques terroristes perpétrées par l'Iran, ainsi que sa visite à Yad Vashem à l'occasion de la Journée de la Shoah, afin de sympathiser avec le peuple juif", a-t-elle déclaré.

"Ensemble, grâce à une vision commune, nous ferons le premier pas vers la construction de ponts et la coopération entre les deux nations", a-t-elle affirmé.

"Des millions de mes compatriotes se souviennent encore avoir vécu aux côtés de leurs amis et voisins juifs iraniens"

"Le peuple iranien aspire à un gouvernement qui respectera son héritage, avec la préservation des droits de l'homme et le respect de la diversité religieuse et culturelle, entre autres par la restauration de relations pacifiques et amicales avec Israël et les autres voisins de l'Iran", a affirmé de son côté M. Pahlavi.

"Des millions de mes compatriotes se souviennent encore avoir vécu aux côtés de leurs amis et voisins juifs iraniens avant que la révolution islamique ne déchire le tissu de notre société. Ils rejettent les politiques anti-israéliennes et antisémites meurtrières du régime et appellent à des échanges culturels, scientifiques et économiques avec Israël. Un Iran démocratique cherchera à renouer ses liens avec Israël et nos voisins arabes. À mon avis, ce jour est plus proche que jamais", a-t-il poursuivi.

Reza Pahlavi, en exil depuis quarante-trois-ans, réside aujourd'hui aux États-Unis. Il est un farouche opposant au régime théocratique au pouvoir en Iran.