"J'ai une gratitude éternelle envers les Justes qui m'ont sauvée"

A l'occasion de la Journée de la Shoah (Yom HaShoah), i24NEWS a recueilli le témoignage d'une survivante française, Betty Eppel, qui vit aujourd'hui à Jérusalem. Cette dame de 88 ans a raconté son histoire dans le contexte de "Zikaron BaSalon" (La mémoire dans le salon), une initiative créée il y a quelques années afin de permettre aux jeunes générations d'assister aux témoignage de rescapés, alors que ceux-ci se font de plus en plus rares.

Betty Eppel avait cinq ans lorsque les Allemands ont envahi la France. Dès leur arrivée, le père de Betty a pris la décision de partir. Celle-ci se souvient ne pas avoir été autorisée à emporter sa poupée favorite, trop grande pour le voyage. Le jour du départ, elle a pris place à l'avant d'une camionnette avec son père, sa mère enceinte et son frère, direction la Normandie.

L'année suivante, elle a fait son entrée dans une école catholique. Elle portait sur ses vêtements l'étoile jaune imposée par les nazis, à la différence près que son père avait eu l'idée de coudre des boutons pression sous l'étoffe, si bien que les religieuses, qu'elle décrit comme de véritables anges de bonté, lui retiraient dès son arrivée et la gardaient dans leur poche afin qu'elle se sente comme tous les autres enfants de l'école.

Dans les mois qui ont suivi, Betty se souvient que son père a un jour hurlé sur elle et son frère en leur disant que leur nom désormais n'était plus Lewkowitz mais Leroy. "je me souviens lui avoir répondu qu'il se trompait, que mon nom était Lewkowitz mais il m'a dit d'oublier ce nom", raconte Betty.

Elle poursuit : "Quelque temps après, nous avons embarqué sur une péniche dans la soute à charbon dans le but de passer de la zone occupée à la zone libre. Nous n'avions rien à manger et nous nous nourrissions de racines. Ma mère n'était pas avec nous et je n'arrêtais pas de la réclamer. La traversée a duré deux ou trois jours, puis nous sommes arrivés dans une gare et nous sommes montés à bord d'un train. Lors du voyage, deux nazis sont passés pour vérifier notre identité. Mon père leur a présenté des papiers au nom de Leroy en me faisant signe de me taire.

Nous sommes arrivés à Lyon chez une tante. Alors que je continuais à réclamer ma mère, mon père nous a réunis mon frère et moi et nous a dit que les Allemands l'avaient prise mais que nous la retrouverions après la guerre. Plus tard, j'ai su que ma mère avait été emmenée par la Gestapo avec mon petit frère de deux ans. A l'arrivée des nazis dans notre maison, elle avait dit à mon père d'aller s'occuper de nous, pensant qu'on ne lui ferait rien à elle et au bébé. C'est donc ma mère qui nous a sauvés."

"Un jour, alors que j'avais sept ans et mon frère cinq, un monsieur du nom de Nicolas est arrivé et mon père nous a dit de partir avec lui. Nous avons pris un train jusqu'à Chambéry puis jusqu'à Les Pins-le Lac, une petite ville de Savoie. Nous sommes alors arrivés chez un couple qui nous a souri et qui nous a dit que nous allions rester avec eux. Ces gens du nom de Victor et Joséphine Dichère étaient des Justes des nations, et je leur dois la vie. Ils m'ont toujours considérée comme leur fille et je les voyais comme mes parents. Je suis restée en contact avec eux jusqu'à leur mort et je fleuris leurs tombes chaque année.

"Cette période avec eux a été la plus heureuse de ma vie jusqu'à mon mariage. Je m'occupais des vaches, des chiens. C'était le bonheur absolu, la guerre n'existait plus. Nous allions à l'école et à l'église où il y avait une très belle vierge Marie que je priais de toutes mes forces afin que ma mère me soit rendue. Tout le monde dans le village savait que nous étions juifs, mais les gens gardaient le secret. Le prêtre du village, dans son sermon hebdomadaire, encourageait les villageois à cacher d'autres Juifs et j'ai su, bien des années après la guerre, que certaines personnes que je côtoyais dans le village étaient également juives. Mais à ce moment, je ne le savais pas, tout le monde se taisait pour les protéger.

Pendant ce temps, mon père se cachait et il venait nous voir de temps en temps. Le jour où il est venu nous reprendre après la Libération a été le moment le plus terrible de ma vie, ainsi que pour le couple qui nous avait cachés. Les quitter a été quelque chose d'horrible. Nous sommes retournés à Valenciennes et mon père nous a mis en pension. J'y ai été extrêmement malheureuse : je me sentais très seule et je subissais de l'antisémitisme de la part de certaines élèves.

J'ai ensuite fait une école d'art et j'ai tout fait pour quitter Valenciennes. Je suis alors devenue étalagiste au Bon marché à Paris. Un jour, mon frère qui faisait médecine est arrivé avec une brochure des étudiants juifs de France qui organisaient un voyage en Israël et c'est ainsi que j'ai découvert le pays. J'ai ensuite rapidement décidé de m'y installer."

La vérité sur la déportation de sa mère et de son frère de deux ans, Betty ne l'a apprise qu'il y a deux ans, par le biais d'une association savoyarde qui, sachant qu'elle avait été une enfant cachée dans la région, a entrepris des recherches pour savoir ce qu'il était advenu de ses proches. Auparavant, elle avait fait le choix d'enfouir tout ça pour se protéger.

Betty, qui vit aujourd'hui à Jérusalem, a alors appris que sa mère et son petit frère de de deux ans avaient été déportés à Auschwitz en septembre 1942 et gazés dès leur arrivée. Elle qui avait tout fait pour ne pas en savoir trop concernant la disparition de ses proches raconte avoir très mal vécu la réalité brutale de leur mort à travers ces détails qui lui ont été transmis. Son apaisement, elle raconte le devoir paradoxalement au fait de s'être confrontée dans les mois qui ont suivi à ce qu'avaient été l'horreur de la Shoah et d'Auschwitz à travers ses recherches et ses lectures.

Elle conclut son témoignage en rendant une nouvelle fois hommage à ce couple qui l'a sauvée. "C'est en leur mémoire que je parle car sans eux je ne serais plus là", dit-elle. Victor et Joséphine Dichère ont reçu la distinction de Juste des nations en 1981, remise des mains de Betty.