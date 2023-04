Yom Hashoah : cérémonie au mémorial de la déportation des Juifs de France de Roglit

"Les descendants de ces déportés considèrent ce mur comme leur cimetière"

Parmi les commémorations à l'occasion de la Journée du souvenir de la Shoah en Israël a eu lieu la cérémonie à Roglit, le mémorial de la déportation des Juifs de France situé dans la forêt de Bet Shemesh. Sur le mur du site, les noms des 80 000 Juifs de France envoyés dans les camps.

Shlomo Balsam, guide à Yad Vashem et à Auschwitz, est l'un des organisateurs de cette cérémonie. Interrogé par i24NEWS, il rapporte que les descendants de ces déportés considèrent ce mur comme leur cimetière du fait qu'ils n'ont jamais eu de tombes pour se recueillir. "C'est lorsqu'on récite le Kaddish face à ce mur qu'on se rend compte à quel point il est spécial", dit-il.

Cette cérémonie est organisée chaque année par l''Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, sous la Haute Présidence de Monsieur Serge Klarsfeld, et l’association des enfants cachés Aloumim. Après des discours et des témoignages, le kaddish a été récité par des descendants de déportés.

76 000 Juifs dont plus de 11 000 enfants ont été déportés par les nazis avec l’aide du gouvernement de Vichy et assassinés, soit 25% de la population juive de France à l'époque.