Yom HaShoah : Betsalel Smotrich reçoit une lettre avec une croix gammée

"Vous maintenez le cercle historique - la victime devient l'agresseur. Êtes-vous prêt à ce que la roue tourne ? Idiot, vous voulez détruire Israël"

Une enveloppe est arrivée mardi, jour de commémoration de la Shoah, au bureau du ministre des Finances Betsalel Smotrich. La lettre contenait une croix gammée mêlée à une étoile de David et une lettre dans laquelle était écrit : "Vous maintenez le cercle historique - la victime devient l'agresseur". "Êtes-vous prêt à ce que la roue tourne ? Idiot, vous voulez détruire Israël", ajoute la lettre. L'unité de sécurité ministérielle du bureau du Premier ministre a commencé à enquêter sur l'affaire.

Betsalel Smotrich fait partie de la troisième génération de rescapés de la Shoah. Lors de sa visite au musée de la Shoah de Washington le mois dernier il a déclaré : "Le message qui résonne ici et pour toujours est ‘plus jamais’. Nous avons un pays qui nous protège, mais il y a un autre pays, l'Iran, qui cherche à détruire l'État d'Israël. Nous ne devons jamais rester silencieux, c’est le message qui doit rester".

La lettre reçue par Betsalel Smotrich

"Les nazis de mémoire maudite nous ont fait payer un prix du sang inimaginable et inhumain pendant la Shoah, mais nous nous sommes levés et avons établi un État juif fort et prospère", avait-il poursuivi. "En tant que petit-fils de rescapés qui ont survécu aux épreuves de la Shoah, je suis obligé de tout faire pour que ça n’arrive plus jamais. La mémoire des six millions de Juifs assassinés est gravée dans nos cœurs et la nation israélienne n’ira plus jamais comme des moutons à l'abattoir", avait-il conclu.