Israël : le prince héritier iranien Reza Pahlavi se recueille au Mur occidental

Il s'agit de la première visite publique d'un dignitaire iranien de ce rang en Israël

Arrivé la veille pour une visite historique, le prince héritier iranien Reza Pahlavi s'est recueilli, ce mardi, au mur Occidental à Jérusalem. Accompagné de son épouse, la princesse Yasmin Pahlavi, ainsi que de la ministre israélienne du Renseignement Gila Gamliel, il s'est ensuite immobilisé lorsque la sirène a retenti à la mémoire des victimes de la Shoah.

GPO Le prince héritier iranien Reza Pahlavi, son épouse et la ministre israélienne Gila Gamliel au mur Occidental, durant la sirène à la mémoire des victimes de la Shoah, le 18 avril 2023

En annonçant son déplacement dans l'Etat hébreu - la première visite publique d'un dignitaire iranien de ce rang -, le fils du dernier Shah avait souligné dans un communiqué qu'il avait à cœur d'honorer la mémoire des victimes de la Shoah, "particulièrement à une époque où le régime iranien menace les Israéliens d'un génocide".

https://twitter.com/i/web/status/1648254773118869504

"Ainsi dit Cyrus, le roi de Perse, 'Tous les royaumes de la terre, le Seigneur Dieu des cieux me les a livrés, et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Judée.'" - Bible hébraïque, Esdras 1:2. Il y a 2 500 ans, Cyrus le Grand a libéré le peuple juif de sa captivité et l'a aidé à reconstruire son Temple à Jérusalem. C'est avec une profonde admiration que je visite le mur occidental de ce temple et que je prie pour le jour où les bons peuples d'Iran et d'Israël pourront renouveler leur amitié historique", a écrit Reza Pahlavi sur Twitter à l'issue de sa visite sur le lieu saint.