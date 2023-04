Quand une vache s'invite dans un magasin en Israël

"Nous avions des oiseaux mais pas encore de vaches"

Un évènement inhabituel s'est produit dans le paisible Moshav Emunim, situé près d'Ashdod en Israël. Une vache de ferme est entrée dans un magasin et a commencé à se cogner contre les étagères et à faire fuir les personnes présentes.

https://twitter.com/i/web/status/1648403484289515522 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

https://twitter.com/i/web/status/1648402388703649794 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le propriétaire du magasin de meubles de jardin et d'outils, Dodo Goldstein, a raconté le chaos inattendu. "C'est la première fois que cela se produit", a déclaré M. Goldstein. "Des oiseaux, oui c'est déjà arrivé, mais pas encore de vaches. La vache a fait des dégâts à hauteur d'environ 3 à 4 000 shekels (1000 euros)", a-t-il affirmé.

article 27a de la loi sur le droit d'auteur Un cas insolite : une vache dans un magasin de meubles de jardin

Dans une vidéo publiée ce matin et largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit la vache effrayée se déplacer deux fois dans le magasin. "Oh mon Dieu! Une vache est entrée !", hurle une femme.

"Elle renverse de la peinture !" a continué à crier la femme alors que des objets tombaient au sol. Heureusement pour les personnes présentes, seul le matériel a été endommagé et la vache s'est également échappée sans encombre.