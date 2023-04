"Cette application fait le lien entre le Saint des Saints et le progrès"

A la veille de Yom Hazikaron, journée dédiée à la mémoire des soldats, le ministère de la Défense israélien a annoncé le lancement d'une application de navigation permettant aux proches des défunts de localiser leurs tombes dans les cimetières militaires.

Baptisée "Chemins de la mémoire", l'application permet d'un simple clic, après mention du nom du défunt, de trouver l'itinéraire piéton pour accéder à la tombe de celui-ci. Elle contient également des liens vers le site "Yizkor", afin de lire des psaumes ou d'allumer une bougie virtuelle à sa mémoire.

Defense Ministry La nouvelle application "Les chemins de la mémoire" pour localiser les tombes des défunts

L'application fonctionnera initialement en tant que pilote dans dix cimetières militaires à travers le pays dont le plus important, celui du mont Herzl à Jérusalem.

"L'application 'Les Chemins de la mémoire' fait le lien entre le Saint des Saints et le progrès. Elle a pour vocation de rendre les cimetières militaires accessibles aux familles endeuillées et au grand public, incluant les personnes handicapées, et j'espère que l'application fonctionnera rapidement pour tous les cimetières militaires", a déclaré Aryeh Moalem, le directeur exécutif du Département de la commémoration et des familles patrimoniales au ministère de la Défense.