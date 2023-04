La police israélienne démantèle un réseau international de trafic sexuel

Quinze suspects ont fait l'objet d'une enquête ces derniers mois

La police israélienne a perquisitionné mercredi matin les domiciles de 15 personnes soupçonnées d'être impliquées dans la traite des femmes en Israël et à l'étranger à des fins de prostitution.

Les suspects ont fait l'objet d'une enquête sous couverture menée par les forces de police israéliennes au cours des derniers mois, après avoir été soupçonnés d'être impliqués dans un réseau de traite des êtres humains visant à faire venir des femmes de l'étranger en Israël afin de les prostituer.

Sept des victimes, des jeunes femmes dans la vingtaine et la trentaine originaires de Biélorussie et d'Ukraine principalement, ont été localisées dans la matinée et transférées aux soins des services sociaux et de l'État après que leur témoignage a été recueilli.

D'après les documents d'enquête, les suspects qui composaient le réseau ont gagné plus de 10 millions de shekels au cours des cinq dernières années. Les femmes en question étaient parfois contraintes de se prostituer peu de temps après leur arrivée en Israël, chacune d'entre elles disposant d'un pseudonyme avec une étiquette indiquant leur prix.

L'enquête indique également que les femmes étaient obligées de consommer des drogues qui leur étaient fournies par les suspects, afin qu'elles puissent "travailler" plus d'heures dans la prostitution pour augmenter les bénéfices.

L'enquête policière a commencé au cours des derniers mois dans la région de Lachish sous la forme d'une enquête secrète, comme mentionné, après des informations parvenues au bureau du procureur régional.

"L'enquête a révélé que grâce à des contacts en Israël et à l'étranger, les membres du réseau ont pu localiser les jeunes femmes et s'occuper de les faire venir en Israël, certaines d'entre elles dans un cadre VIP où elles sont d'abord soignées dans des hôtels puis envoyés à des clients pour la prostitution", a ajouté une source.

La source a en outre affirmé que "dans le cadre de l'enquête, les déclarations de ces suspects qui sont en ligne se vantent d'apporter de nouveaux 'biens' et agissent comme s'il s'agissait de leur propriété personnelle.

Comme mentionné, 15 suspects ont été arrêtés et sept des filles ont été localisées. 360 000 shekels et cinq véhicules, dont certains étaient des véhicules de luxe, ont été saisis.

La police impute aux suspects un grand nombre de délits, traite des êtres humains (prostitution), incitation à quitter un pays à des fins de prostitution, proxénétisme, publicité d'un service de prostitution, publicité d'une offre de se livrer à la prostitution et infractions connexes.