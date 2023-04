Un premier livre israélien traduit en arabe depuis les Accords d'Abraham

"L'histoire de la politique israélienne" du commentateur politique Amit Segal est désormais disponible en arabe

Le commentateur politique israélien Amit Segal a annoncé mercredi que son livre "L'histoire de la politique israélienne" a été traduit en arabe. Il s'agit du premier livre en hébreu à être traduit en arabe par un éditeur officiel depuis les accords d'Abraham.

Dans un tweet rédigé en arabe, Amit Segal a écrit : "Je suis heureux de vous annoncer qu'après des mois de travail acharné, 'L'histoire de la politique israélienne' est publiée en arabe. Le Centre d'études stratégiques et de recherche des Émirats arabes unis a traduit le livre et il est désormais disponible à la vente dans tout le monde arabe ainsi qu'ici en Israël".

Le livre évoque les succès et les échecs des dirigeants israéliens, de Ben Gourion à Netanyahou, jusqu'au milieu de l'année 2021, date à laquelle Naftali Bennett a prêté serment en tant que Premier ministre. "Nous sommes les champions du monde de la politique, avec le plus grand nombre d'élections par habitant. Pendant la pandémie de coronavirus, nous sommes allés plus souvent à l'école pour voter [dans les bureaux de vote] que pour déposer les enfants. Mais à ce jour, il n'y a pas de mot hébreu pour désigner la politique", a ajouté le commentateur.