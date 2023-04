Le Congrès sioniste se réunit à Jérusalem pour marquer les 75 ans d'Israël

L'objectif de la conférence est de faire progresser la vision du sionisme dans l'année à venir

Plus de 2 000 Juifs du monde entier se réunissent à Jérusalem cette semaine pour le Congrès sioniste de l'Organisation sioniste mondiale afin de marquer le 75e anniversaire de l'État d'Israël et le 125e anniversaire du premier Congrès sioniste de Bâle.

Le Congrès sioniste mondial, qui s'est ouvert mercredi, est un rassemblement de représentants juifs sionistes de quarante pays à travers le monde. Il s'agit de l'organe le plus important en termes de législation et de politique de l'Organisation sioniste mondiale, qui agit de la même manière qu'un parlement juif. Les délégués sont des représentants élus des fédérations sionistes du monde entier, dont les membres sont membres de l'Organisation sioniste mondiale.

Le président israélien Isaac Herzog, des dirigeants de la communauté juive mondiale et des centaines d'entrepreneurs ont participé à la conférence, dont l'objectif est de faire progresser la vision du sionisme dans l'année à venir.

"Nous sommes fiers d'accueillir les milliers de Juifs qui sont venus en Israël malgré les tensions sécuritaires dans le pays, en signe d'unité et de solidarité sionistes", a déclaré Yakov Hagoel, président de l'Organisation sioniste mondiale à Ynet.

"La situation en Israël nous oblige à nous rappeler que nous sommes une famille et que l'origine de chacun d'entre nous dans le monde importe peu. Les milliers de Juifs qui sont venus en Israël retourneront dans leur pays d'origine dans le but d'expliquer qu'Israël est un État juif fondé sur la vision démocratique et sociale d'Herzl", a-t-il ajouté.

Le Congrès sioniste de cette année accueille la Conférence Herzl pour l'entrepreneuriat social et économique, qui réunira plus de 300 entrepreneurs désireux de mettre en pratique la vision de Herzl.

Les participants échangeront des idées et évoqueront des initiatives et des projets susceptibles de faire progresser les industries israéliennes dans de multiples domaines.