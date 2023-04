Les chercheurs ont croisé deux espèces de tomates

Des chercheurs de l'Université hébraïque ont réussi à développer des variétés de tomates capables de produire un rendement élevé même dans des conditions de sécheresse extrême. L'étude a été publiée dans la revue PNAS.

Grâce à une analyse approfondie, les chercheurs ont identifié des interactions entre deux régions du génome de la tomate, conduisant à une augmentation du rendement. Ils ont également constaté que la nouvelle variété de tomate consomme moins d'eau et augmente même son rendement dans des conditions climatiques extrêmes.

Selon les chercheurs, ces résultats prouvent l'efficacité de l'utilisation d'espèces sauvages pour la culture et l'amélioration des plantes en agriculture. Ce procédé unique qui permet une cartographie précise des gènes de la tomate et l'identification des effets mutuels, pourrait être appliqué à d'autres plantes afin d'accroître la productivité.

Les tomates cultivées en plein champ ont besoin d'être protégées contre les parasites, d'être fertilisées et d'être arrosées au fil du temps. Cependant, la crise climatique et les graves pénuries d'eau dans le monde exigent des variétés alternatives et de nouvelles méthodes de culture qui garantissent également des profits adéquats aux agriculteurs.

Les chercheurs ont croisé deux espèces de tomates - une tomate sauvage des déserts de l'ouest du Pérou et une tomate cultivée - dans le but d'identifier les régions du génome qui influencent des caractéristiques agricoles importantes, telles que le rendement. Depuis plus de quatre ans, le laboratoire du professeur Zamir procède au séquençage de l'ADN et à l'analyse approfondie des données de 1 400 plantes.

"Les études sur les caractéristiques complexes des plantes, telles que le rendement et la résistance à la sécheresse, ont été basées sur des populations beaucoup plus petites de 200 espèces", explique l'un des chercheurs M. Torgeman.

"Il est donc impossible d'identifier toutes les interactions (épistasie) entre les gènes, ainsi que leur influence sur d'importants caractères agricoles. Nous avons prouvé qu'en utilisant une carte génétique comprenant des milliers de marqueurs, il est possible d'identifier les zones du génome qui ont une interaction entre elles et qui augmentent le rendement".

Les recherches ont été menées dans le cadre de la coopération scientifique avec l'Union européenne dans le cadre du programme "Horizon 2020".