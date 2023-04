Israël : visite surprise de la joueuse de basket-ball Alysha Clark à l'hôpital Sheba

Elle a rendu visite aux enfants malades et au personnel

Alysha Clark, la star de la WNBA (ligue américaine professionnelle de basket-ball féminin), a effectué une visite surprise cette semaine au centre médical de Sheba à Ramat Gan (centre d'Israël) pour rendre rencontrer les patients et le personnel israélien et palestinien.

Au cours de sa visite, Alysha Clark a passé du temps avec des enfants les encourageant à faire preuve de persévérance et de détermination pour atteindre leurs objectifs et leur offrant de l'espoir et de la positivité pendant leur traitement et leur rétablissement. Elle a également assisté à une démonstration de certaines technologies et traitements médicaux avancés de l'établissement.

Rotem Appel / Sheba Alysha Clark rend visite aux patients de l'hôpital pour enfants Safra

Clark, deux fois championne de la WNBA, est la principale athlète israélienne dans la plus grande ligue sportive et joue actuellement pour les Aces de Las Vegas.

Stephen Gosling / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP La joueuse de basket ball Alysha Clark

Elle a précédemment joué pour les équipes israéliennes Hapoel Rishon LeZion, A.S. Ramat HaSharon et Maccabi Bnot Ashdod entre 2010 et 2016 et se rend régulièrement en Israël.