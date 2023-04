Israël : Benjamin Netanyahou annonce un plan de développement pour Sderot

"Les citoyens israéliens s'installent en masse dans les localités de la bande de Gaza"

Une réunion gouvernementale s'est tenue jeudi à Sderot dans le sud d'Israël, au cours de laquelle des manifestants pour et contre la réforme judiciaire se sont rassemblés. Au cours de la réunion, le Premier ministre Netanyahou a déclaré : "Nous organisons une réunion spéciale du gouvernement à Sderot, et nous apportons d'excellentes nouvelles à Sderot et aux localités frontalières de Gaza".

"Ce n'est pas la première fois que nous venons ici. Les gouvernements du Likoud que j'ai dirigés ont été actifs ici au cours de la dernière décennie au niveau de la sécurité et au niveau du développement. Nous avons fait beaucoup de choses. Tout d'abord, nous avons développé les transports, nous avons ouvert une gare à Sderot et relié la banlieue au centre. Nous avons prolongé le train jusqu'à Beer Sheva et l'avons amélioré, nous avons construit des milliers de logements, doublé les zones industrielles, aidé les résidents financièrement et développé les routes", a affirmé le Premier ministre.

"Les citoyens israéliens s'installent en masse dans les localités de la bande de Gaza, et la croissance de la population dans cette région est de 70 % supérieure à la croissance de la population de l'État d'Israël. Nous poursuivons cet effort aujourd'hui avec un autre programme de 1,6 milliard de shekels. Ce plan comprend le développement et la modernisation de l'espace public, le renforcement de l'éducation et l'autonomisation des jeunes, le renforcement de l'économie locale, l'amélioration de la préparation aux situations d'urgence et encore d'autres choses que nous détaillerons sous peu", a poursuivi Netanyahou.

La ville de Sderot est principalement touchée lorsque des tirs de roquettes depuis Gaza visent Israël.