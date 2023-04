"Aucun lien entre l'accord gazier, l'attentat de Megiddo et les tirs de roquettes depuis le Liban" (sécurité)

"Israël ne permettra pas à l'Iran d'établir une armée en Syrie"

L'appareil sécuritaire israélien a déclaré jeudi qu'il n'y a aucun lien entre l'accord gazier entre Israël et le Liban, l'attaque de Megiddo et les tirs de roquettes du Liban à Pessa'h (Pâque juive).

L'évaluation effectuée indique néanmoins que Hassan Nasrallah et le Hezbollah sont derrière l'attentat à la bombe à Megiddo. Israël estime que le Hezbollah a envoyé le terroriste au carrefour de Megiddo afin que l'attaque se fasse loin du territoire libanais. Selon cette même évaluation, le Hezbollah a approuvé l'attaque menée sous inspiration iranienne.

Al-Manar TV

Cependant, Israël pense que ni le Hezbollah ni l'Iran ne sont derrière les tirs de roquettes vers la Galilée depuis le Liban, mais qu'il s'agirait de tirs palestiniens en raison des incidents sur le mont du Temple pendant la fête de la Pâque. Nasrallah lui-même n'était pas au courant des tirs de roquettes, selon l'Etat hébreu.

"Nous avons doublé le nombre d'attaques en Syrie"

"Israël continue d'opérer dans le nord et endommage les actifs et les capacités de l'Iran. Israël ne permettra pas à l'Iran d'établir une armée en Syrie et de transformer les hauteurs du Golan en un territoire libanais. Depuis que j'ai pris mes fonctions au premier trimestre 2023, nous avons doublé le nombre d'attaques en Syrie", a déclaré le ministre de la Défense, Yoav Galant, lors d'une conversation à l'occasion de la fête de l'Indépendance avec des journalistes.

Elad Malka / ministery of defence Yoav Galant

"Au sein de l'establishment sécuritaire, ils estiment que 'l'ère des conflits limités' est révolue que ce soit au Liban ou à Gaza et que nous sommes au début d'une nouvelle ère dans laquelle il y a une possibilité de consolidation de l'ensemble des fronts. Tous ceux du nord et du sud peuvent s'enflammer ensemble en même temps. Derrière le phénomène que l'establishment sécuritaire appelle "la convergence des fronts", se cache l'Iran, qui en est le moteur", a-t-il poursuivi. "Selon des estimations, l'Iran transfère chaque année 700 millions de dollars au Hezbollah au Liban, environ 100 millions de dollars au Hamas à Gaza, des centaines de millions de dollars aux milices chiites pro-iraniennes en Syrie et des centaines de millions de dollars aux rebelles houthis en Syrie et au Yémen", a révélé le ministre de la Défense.

"Selon les experts sécuritaires, l'Iran est plus proche que jamais d'une capacité nucléaire militaire, et face à cette menace, Israël doit agir de deux manières. Soit par une action militaire, c'est-à-dire une attaque, ou une menace crédible d'attaque. L'Iran se sent de plus en plus sûr de lui face à ce qu'il interprète comme une dissuasion de la part de l'Occident. L'Iran occupe Israël à travers ses émissaires, le Hezbollah et le Hamas, alors qu'il se renforce économiquement et militairement", a ajouté le ministre.

Quant à la vague de terrorisme dans les territoires, le ministre de la Défense a souligné : "L'affaiblissement de l'Autorité palestinienne et des mécanismes de sécurité palestiniens nous place devant des décisions importantes en matière de sécurité. Là où l'autorité n'agit pas, cela nous oblige à des actions plus longues et plus intenses", a-t-il conclu.