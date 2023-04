Israël : le ministre de la Défense met en garde contre une "guerre sur plusieurs fronts"

"L'Iran se renforce et s'efforce de manœuvrer à l'insu du monde et d'Israël"

"L'appareil sécuritaire israélien a compris que l'État juif est confronté à une nouvelle ère de dans laquelle il peut y avoir une menace réelle pour tous les secteurs, venant de toutes les directions en même temps", a déclaré jeudi le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant.

En début de semaine, la Direction du renseignement militaire israélien a estimé que "le danger de guerre serait plus élevé dans les mois à venir". M. Galant a indiqué que les responsables de la sécurité israélienne "ont compris que nous sommes arrivés à la fin de l'ère des confrontations limitées et des conflits durant quelques jours".

"Pendant des années, nous avons opéré en Israël en partant du principe que des confrontations limitées pouvaient avoir lieu, mais ce phénomène est en train de disparaître. Aujourd'hui, il y a un phénomène notable de 'convergence des fronts'", a-t-il poursuivi.

Selon lui, l'Iran représente la "force motrice" de cette "convergence des arènes", car elle transfère des ressources, une idéologie, des connaissances et une formation à ses mandataires dans toute la région. Israël, a-t-il relevé, est à la fois menacé par les Gardiens de la révolution iraniens, les rebelles houthis du Yémen, les milices chiites en Irak, les milices pro-iraniennes en Syrie, le Hezbollah au Liban, les groupes terroristes armés à Gaza et les israélo-arabes vivant dans l'État hébreu.

"La dépendance croissante de toutes ces organisations terroristes à l'égard de l'Iran fait qu'Israël est aujourd'hui visé depuis plusieurs pays et que ses ennemis se montrent de plus en plus audacieux", a souligné M. Galant.

Elad Malka / ministery of defence Yoav Galant

Le ministre a également laissé entendre que si l'Égypte et la Jordanie entretenaient de bonnes relations avec Jérusalem, il n'était pas possible de garantir que la situation resterait pacifique avec ces pays voisins au cours d'une guerre dans la région, "pas plus qu'il n'est possible de garantir que les régimes actuels ne tomberont pas au cours de ces combats".

"L'Iran devient plus fort économiquement et militairement ce qui lui permet d'étendre son influence, mais il s'efforce de manoeuvrer à l'insu du monde et d'Israël", a conclu M. Galant.