Le but de la plateforme est de rassembler en un seul endroit toutes les histoires personnelles des victimes du terrorisme

Les victimes israéliennes d'attentats terroristes qui n'ont plus de pages Wikipédia dédiées seront honorées sur une nouvelle plateforme en ligne commémorative.

Le projet Remember et l'association OneFamily viennent ainsi de lancer le site Remember.bio. Une date choisie juste avant le jour du Souvenir (Yom Hazikaron, le 25 avril), mais aussi en réaction aux divisions au sein de la société israélienne. Leur idée: rassembler tous les citoyens du pays autour de la commémoration des victimes.

Parmi les défunts honorés, le sergent de la police des frontières Barel Hadaria Shmueli, tué dans des affrontements à la frontière de Gaza en 2021. Un geste très important pour la famille du défunt qui s'est dit choquée par la récente disparition de la page Wikipédia qui lui était dédiée, assurant que c'était "comme si Barel avait été assassiné une seconde fois."

Israel Border Police

Les éditeurs de Wikipédia ont affirmé que la suppression de la page n'avait pas été prise à la légère et qu'elle avait fait l'objet de discussions pendant six mois, jusqu'à ce qu'ils jugent que l'assassinat de Barel Hadaria "n'était pas suffisamment signifiant historiquement parlant".

La plateforme Remember.bio, qui vise à ce qu'"aucune victime du terrorisme ne soit oubliée", permet à quiconque, qu'il s'agisse d'un parent, d'un collègue ou d'un ami, de créer une page commémorative et à d'autres d'y télécharger un souvenir personnel du défunt.

"Le but de la plateforme est de rassembler en un seul endroit toutes les histoires personnelles des victimes du terrorisme, et de permettre à tous les publics de participer à leur commémoration", indique Rachel Meth, fondatrice du projet Remember.

Courtesy of the family Leah dee et ses deux filles Maya et Rina, victimes d'un attentat vendredi

La plateforme veut rassembler et nommer les victimes du terrorisme de l'ère ottomane à nos jours, en commençant par la première victime reconnue par l'État d'Israël, Avraham Shlomo Zalman Tzoref. Assassiné en 1851, ce dernier était un des pionniers de l'implantation ashkénaze moderne à Jérusalem et a joué un rôle déterminant dans la reconstruction de la synagogue de la Hurva dans la Vieille ville.

Le site commémore également les victimes les plus récentes d'attentats dont Leah, Maya et Rina Dee, une mère et ses deux filles assassinées par balles dans la vallée du Jourdain le 7 avril.